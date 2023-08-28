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男籃世界盃／馬場雄大妻子場邊支持引熱議 網：世界上最美麗眼淚

聯合新聞網／ 綜合報導
森寬和。 截圖自推特
森寬和。 截圖自推特

日本在世界盃男籃賽上演逆轉秀，以98：88擊敗歐洲強權芬蘭。贏球當下許多日本球迷感動落淚，其中有位正妹引發網友討論，她是日本前鋒馬場雄大的藝人妻子森寬和。

現年27歲的馬場雄大成名已久，學生時期就經常和中華隊交手，擁有「日本LBJ」美名，目前效力NBA發展聯盟德克薩斯傳奇隊，持續追逐登上最高殿堂美夢，他在2021年和大8歲的日本女演員森寬和結婚。

馬場雄大昨天擔任先發，拿到8分5籃板3助攻，拚戰精神備受球迷肯定。昨天賽事轉播中，鏡頭多次轉到森寬和，她經常激動地和旁人慶祝，日本贏球瞬間馬場雄大在場上落淚，她也在觀眾席紅了眼眶，看到自己入鏡後，露出可愛笑容。

畫面被上傳到網路立刻引發熱議，網友紛紛表示，「世界上最美麗的眼淚」、「森寬和太可愛了」、「就像赤木晴子」、「馬場和森寬和都哭了」。

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