快訊

郭台銘連署門檻需破29萬！7次總統選舉 只有這些人曾成功取得大選門票

比山道猴更猛！ 高雄軌道猴「騎上」輕軌高架

三牲四果是四種水果嗎？一圖看懂中元普渡該準備哪些供品及其熱量

NBA／盛讚史波斯特拉執教功力 愛德華：明白何謂熱火文化

聯合新聞網／ 綜合報導
史波斯特拉(左)、愛德華(右)。 法新社
史波斯特拉(左)、愛德華(右)。 法新社

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）逐漸成長為頂級球星，他參加今年世界盃男籃賽，獲得熱火隊教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）肯定。他近期談到史波斯特拉時也直言，「我明白什麼是熱火文化。」

愛德華在世界盃熱身賽表現出色，美國隊教頭柯爾（Steve Kerr）直言他就是領袖；史波斯特拉則說，愛德華讓他想起自己執教過的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），「他的跑動和競爭方式，以及如何讓觀眾沸騰，都讓我想起韋德。我跟他說過這件事，就像時光倒流般。」

愛德華也談到他眼中的史波斯特拉，「他是很強的男人，帶來很多能量。我第一天到球隊，就見識到何謂『熱火文化』，他們充滿能量，且對細節非常要求。」

美國隊世界盃首戰面對紐西蘭隊，雖開局表現不佳，但最終仍以99：72輕鬆取勝。愛德華表現不如預期，只拿到14分，還發生5次失誤，他們將在今晚8點40分對決希臘隊，爭取晉級16強。

Anthony Edwards Erik Spoelstra 熱火

相關新聞

男籃世界盃／大爆冷！拉脫維亞讀秒階段淘汰上屆銅牌法國

連兩屆世界盃都打下銅牌的法國隊，今天世界盃第2戰面對拉脫維亞，領先超過39分鐘卻在讀秒階段遭翻盤，拉脫維亞靠斯米斯（Ro...

男籃世界盃／「不想讓渡邊退休」169公分河村勇輝砍25分率日本逆轉

日本隊昨天在沖繩舉行的世界盃男籃賽對決歐洲強敵芬蘭隊，169公分後衛河村勇輝砍下25分、9助攻，率日本克服最多18分落後，完成奇蹟般逆轉。河村受訪時表示，還不想讓老大哥渡邊雄太退休。 由於八村壘

男籃世界盃／冠軍熱門法國爆冷淘汰 貝頓：讓國人失望、害怕回家…

身為明年巴黎奧運東道主，東京奧運打下銀牌的法國隊對今年世界盃寄與厚望，不料首戰30分敗給加拿大隊，昨天深夜第2戰又錯失3...

NBA／盛讚史波斯特拉執教功力 愛德華：明白何謂熱火文化

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）逐漸成長為頂級球星，他參加今年世界盃男籃賽，獲得熱火隊教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）肯定。他近期談到史波斯特拉時也直言，「我明白什麼是熱火

男籃世界盃／世界盃首戰遭美打爆 紐西蘭主帥：強度維持整場是考驗

紐西蘭隊在世界盃首戰以72：99大敗給美國隊，對於世界排名懸殊的兩隊來說並不意外，但事實上紐西蘭開賽曾一度取得雙位數領先，後來才因後繼無力慘遭逆轉，賽後紐西蘭總教練卡麥隆（Pero Cameron）表

NBA／田徑名將開酸NBA自稱世界冠軍 眾球星不滿回擊

美國田徑名將萊爾斯（Noah Lyles）今年在田徑世錦賽囊括3面金牌，但他近期稱NBA冠軍不算「世界冠軍」，引發眾球星不滿，太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）就開酸，「救救這位兄弟」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦