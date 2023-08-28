NBA／盛讚史波斯特拉執教功力 愛德華：明白何謂熱火文化

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）逐漸成長為頂級球星，他參加今年世界盃男籃賽，獲得熱火隊教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）肯定。他近期談到史波斯特拉時也直言，「我明白什麼是熱火文化。」

愛德華在世界盃熱身賽表現出色，美國隊教頭柯爾（Steve Kerr）直言他就是領袖；史波斯特拉則說，愛德華讓他想起自己執教過的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），「他的跑動和競爭方式，以及如何讓觀眾沸騰，都讓我想起韋德。我跟他說過這件事，就像時光倒流般。」

愛德華也談到他眼中的史波斯特拉，「他是很強的男人，帶來很多能量。我第一天到球隊，就見識到何謂『熱火文化』，他們充滿能量，且對細節非常要求。」

美國隊世界盃首戰面對紐西蘭隊，雖開局表現不佳，但最終仍以99：72輕鬆取勝。愛德華表現不如預期，只拿到14分，還發生5次失誤，他們將在今晚8點40分對決希臘隊，爭取晉級16強。