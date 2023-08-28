男籃世界盃／世界盃首戰遭美打爆 紐西蘭主帥：強度維持整場是考驗

紐西蘭隊在世界盃首戰以72：99大敗給美國隊，對於世界排名懸殊的兩隊來說並不意外，但事實上紐西蘭開賽曾一度取得雙位數領先，後來才因後繼無力慘遭逆轉，賽後紐西蘭總教練卡麥隆（Pero Cameron）表示，無法整場跟上美國競爭強度是主因。

紐西蘭首節不畏強權美國，前9投命中6球，加上美國開局打得毫無章法，頻頻發生失誤，紐西蘭率先打出14：4領先，但在開局的迷航後美國找回攻守節奏，在第二節逐漸拉開分差，帶著9分領先進下半場後就沒再給對手機會，最終以27分之差旗開得勝。

雖然這場比賽帳面上是大敗，不過紐西蘭主帥卡麥隆對於球隊的表現仍給予肯定，「今天開賽球隊的狀況很不錯，我們打得很強硬，對美國充滿威脅，但能否整場比賽維持這樣的強度是個問題，我替球員們感到驕傲，我們會持續前行。」

紐西蘭前鋒藍吉（Reuben Te Rangi）攻下全隊最高的15分，他也認同球隊下半場打得明顯疲憊許多，他說：「上半場我們打得很出色，下半場則流失了不少體力，但總的來說，我們可以從這場比賽吸取到很多經驗，並轉移到接下來兩場比賽。」

紐西蘭將在接下來兩場比賽迎戰約旦和希臘，如果全勝將晉級第二輪；而美國若下一場擊敗希臘，則有望以分組第一晉級下一輪。