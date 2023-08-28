男籃世界盃／林書豪前隊友打球動作神似布萊恩 FIBA：Kobe笑看這畫面

約旦隊在世界盃男籃首戰以71：92不敵希臘隊，約旦歸化球員霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）成為比賽最大亮點，有球迷發現他的出手動作與已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）極為相似。

現年28歲的霍利斯‧傑佛森在NBA闖蕩6個賽季，曾和林書豪在籃網隊當過隊友，也效力過暴龍及拓荒者隊。近期他成為約旦歸化球員，在世界盃首秀表現不錯，11投7中拿到24分、9籃板，但約旦仍不敵希臘。

許多球迷注意到他雖是左撇子，但打球動作酷似Kobe，連FIBA官方也分享他的比賽精華並寫道，「Kobe一定笑看這畫面。」

Kobe must be watching this, smiling. 🥹#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/G8QhHDgxFs — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) 2023年8月26日

霍利斯‧傑佛森受訪時被問到此事，他說，「能與Kobe相比是一種榮幸，但Kobe就是Kobe，而我是Rondae。我確實看過很多他的影片學習，我們有相似的身體素質。」

2015-16年賽季是霍利斯‧傑佛森菜鳥年，同時是布萊恩引退年。他透露自己與布萊恩有過交流，「我們送他一本詩集和夾克，我當時向他尋求建議，他告訴我要多上肘區。從此之後，我一直在專研中距離，每年都變得更好。」