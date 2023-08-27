男籃世界盃／施羅德、米爾斯神仙打架 德國3分險勝澳洲

澳洲隊和德國隊今天男籃世界盃正面對決，兩隊NBA現役球星米爾斯（Patty Mills）和施羅德（Dennis Schroder）分庭抗禮，兩隊第四節數度戰平，德國靠施羅德最後46秒的致勝切入，才驚險以85：82擊敗東京奧運奪下銅牌的澳洲，拿下分組2連勝。

施羅德領軍的德國打出漂亮開局攻勢，施羅德飆進三分球後助隊取得16：5領先，但「澳洲王」米爾斯連飆2記三分球下個人獨拿8分，助隊縮小分差，首節打完澳洲更以25：24領先。

德國第二節在施羅德發揮下，單節25：19攻勢要回領先，但澳洲第三節先有中鋒瑞斯（Duop Reath）兩記三分球和補灌，米爾斯也飆外線，雷霆新星吉迪（Josh Giddey）切入灌籃後澳洲再取得58：57領先，加上限制德國單節僅拿13分，讓澳洲帶著66：62領先進入決勝節。

第四節德國先有施羅德飆外線，隊友洛（Maodo Lo）加入外線開火行列再切入得手，德國開節2分鐘又5秒就打出一波10：0猛攻；澳洲暫停後靠格林（Josh Green）飆外線止血，吉迪切入拋投後兩軍79：79戰平，1分51秒施羅德雖罰進超前球，吉迪馬上再打進追平球，兩隊81：81再平手。

最後46秒，施羅德切入進球讓德國再取得領先，連場邊的德國傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）都忍不住起身慶祝；澳洲先靠吉迪2罰中1追分，施羅德23.6秒又發生踩線失誤，讓澳洲取得球權，但米爾斯切入發生失誤掉球，德國靠洛放進保險分，吉迪壓哨追平外線也失守，讓德國驚濤駭浪中以85：82迎接2連勝。

施羅德今天上場35分鐘，三分球9投5中轟下全場最高30分外帶8助攻、4抄截，洛20分也是贏球功臣，兩人也是德國唯二得分兩位數的球員；米爾斯21分、5籃板、6助攻都是全隊最高，吉迪17分，全隊也只有兩人得分兩位數。