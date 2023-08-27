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男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。 法新社
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。 法新社

世界盃籃球賽近期在亞洲如火如荼地開打，身為世界籃球霸權的美國對於國際賽的目標仍是只許冠軍，除此之外皆是失敗，但「惡漢」巴克利（Charles Barkley）近期受訪時卻提出獨到見解，認為若世界盃、奧運等國際賽能由其他國家奪下金牌，對於推廣籃球會有更大效益。

自從1992年奧運「夢之隊」震驚世人後，美國在國際賽往往精銳盡出，雖然最頂尖的球星大多集結在奧運，但世界盃派出的陣容也不容小覷。目前美國在籃球世界盃共拿下5次金牌，是參賽國家最多，但上一屆卻僅拿下恥辱般的第7名，為隊史最差，本屆賽事也力圖捲土重來。

名人堂球星巴克利曾兩度拿下奧運金牌，是美國夢之隊代表人物之一，但近期受訪時，他卻對美國將冠軍視作唯一目標的包袱持相反意見，反而覺得從美國隊、籃球界、乃至全世界的角度來看，在世界盃錯失冠軍不是壞事。

巴克利說：「美國隊表現得像是如果沒有贏得金牌，將是人類文明史上最糟糕的事情，但我並不同意這個論點，反而覺得這樣很棒，如果是第三世界的一個小國最終奪得金牌，將會大大提升籃球的受歡迎程度，你能想像法國拿下金牌的畫面嗎？在法國籃球將變得多麼熱門？」

在世界籃壇，美國基本上壟斷了這項運動，但近年來越來越多歐陸球星在NBA打出宰制成績，包含約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）等人，在在顯示了籃球的全球性，也替美國的籃壇王者之路帶來更多挑戰。

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