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男籃世界盃／李凱爾首戰零分遭大陸網友罵翻 前國家隊球員籲停止霸凌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中國大陸隊首位歸化球員李凱爾（前），在世界盃首戰表現不佳挨網友轟。美聯社
中國大陸隊首位歸化球員李凱爾（前），在世界盃首戰表現不佳挨網友轟。美聯社

NBA灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson）成為中國大陸男籃史上第一位歸化球員，以「李凱爾」身分穿上紅色戰袍出戰2023年男籃世界盃，但昨天首戰面對塞爾維亞隊表現淒慘，出賽25分鐘9投全落空，得分掛零加上大陸隊以63：105慘敗，讓大陸網友罵聲一遍，連前國家隊成員郭艾倫都跳出來，呼籲球迷停止網路霸凌。

上屆還是大陸隊世界盃成員的郭艾倫強調「一場比賽說明不了什麼」，且表示自己能感同身受，「上屆世界盃，我有一場沒打好，打委內瑞拉隊當天晚上一晚沒睡，一分鐘都沒睡。誰給我說話，我都不想聽見了。我希望大家不要給球員這麼多的壓力，多一些加油，少一些謾罵。」

身為現役球員，郭艾倫以球評身分參與今年世界盃，他表示能理解國家隊成員的感受，「打得不好，他們心情比你們還難受，想死的心都有。」

李凱爾的外祖父來自大陸，擁有8分之1的大陸血統，選擇歸化成大陸球員備受矚目，但昨天首戰表現不佳，遭大陸網友嘲諷「歸化不是同化」，明天下午4點第2戰面對南蘇丹隊勢必會被高度檢視。

安德森

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