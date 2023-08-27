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男籃世界盃／首戰板凳出發狂砍全場最高分 班切羅：做好自己的角色

聯合新聞網／ 綜合報導
班切羅在世界盃首秀表現亮眼。 路透
班切羅在世界盃首秀表現亮眼。 路透

眾星雲集的美國隊在世界盃首戰開局陷入苦戰，但在第二節後逐漸找回比賽節奏，最終以99：72大勝紐西蘭隊搶下開門紅。這場比賽從板凳出發的魔術隊新人王班切羅（Paolo Banchero）以8成命中率轟下21分，堪稱是全隊最大功臣。

2022年的選秀狀元班切羅是上季的新人王，在本屆世界盃美國隊跟爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）並列最「菜」的球員，20歲的年紀也是陣中最低。

不過班切羅在第一場比賽展現初生之犢不畏虎的氣勢，上場不到19分鐘就以10投8中命中率攻下全場最高21分，搧出4記麻辣鍋也是全場最多，稱職扮演主帥柯爾（Steve Kerr）體系內的小球五號。

對於此次美國隊來說，陣中雖充滿許多潛力新星，但禁區深度不足始終是最大隱憂，由於柯爾主打快速反擊，強調各個位置的機動性，唯一的純中鋒凱斯勒本場比賽僅出戰1分半，中鋒的時間大多由上季年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）和班切羅分擔，這兩人都不是陣中的主力中鋒。

班切羅上賽季主打大前鋒，只有一場比賽是以先發中鋒的角色出賽，在訓練營初期，柯爾就已經告訴班切羅主要定位是替補五號，而班切羅在世界盃的首秀也展現了優異的護框實力，彌補了傑克森因陷入犯規麻煩而產生的禁區危機。

「在世界盃上，我的角色就是我的角色，我已經接受好了。」班切羅說：「我只想盡可能做到最好，傑克森是個很棒的球員，當他沒在場上時，我必須接手好他的工作。」

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