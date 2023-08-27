快訊

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

各式堅果中褪黑激素含量最高 開心果可助眠還有助控制血糖

男籃世界盃／成菲律賓球迷最愛 里夫斯喊意義重大

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國隊里夫斯（左二）在菲律賓相當受歡迎。法新社
美國隊里夫斯（左二）在菲律賓相當受歡迎。法新社

雖不是美國隊男籃隊世界盃先發成員，里夫斯（Austin Reaves）卻是昨天獲得最多歡呼聲的美國隊選手，助隊以99：72逆轉紐西蘭隊的湖人隊球星也承認，來自菲律賓的歡呼聲對自己深具意義。

「這對我來說很特別，我來自一個非常小的城鎮，很少人會預期我能在這裡，代表我們的國家。所以當他們以他們的方式接受我，這對我意義重大。」出生阿肯色州紐華克的里夫斯說。

男籃世界盃分組預賽分成4座球場、3個賽區，美國隊所屬的C組賽程都在馬尼拉的亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）舉行，上季在湖人打出身價的里夫斯也透露，飛到馬尼拉前，他就知道菲律賓會有很多支持者，首戰果然也應證。

「我已經有預期了，我和（湖人對助理教練）漢迪（Phil Handy）聊過，他說這裡的球迷很愛湖人。」首戰三分球2投俱中的里夫斯也用慶祝手勢回應馬尼拉球迷的熱情，像是比出「血管凍結」等動作，就連準備回休息室時隊友也學習球迷的喊聲和里夫斯互動。

雖是收下首勝，美國開賽曾陷入4：14落後，里夫斯強調說，這並非大家樂見的開局方式，「我們會回去看影片，從中學習。」美國下一戰將於明天晚間8點40分出戰沒有「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的希臘隊。

里夫斯 湖人 美國

延伸閱讀

男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾不怕：我對他們有信心

男籃世界盃／菲律賓克拉克森犯滿 狼王率多明尼加險勝

NBA／曼巴精神不滅 湖人明年2月將揭幕布萊恩雕像

NBA／親自宣布Kobe紀念雕像揭幕時間 凡妮莎：感到光榮

相關新聞

男籃世界盃／班切羅21分4火鍋 美國落後10分到大勝紐西蘭27分

美國隊今天在世界盃男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住...

男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾不怕：我對他們有信心

星光黯淡的美國隊昨晚在2023男籃世界盃初亮相，面對紐西蘭隊先陷入4：14落後，在板凳出發的班切羅（Paolo Banc...

男籃世界盃／成菲律賓球迷最愛 里夫斯喊意義重大

雖不是美國隊男籃隊世界盃先發成員，里夫斯（Austin Reaves）卻是昨天獲得最多歡呼聲的美國隊選手，助隊以99：7...

世界盃男籃賽分組預賽賽程及戰績表 美國下半場奮起勝紐西蘭27分

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強爭奪冠軍，多名NBA好手參與，爭取冠軍以取得前進明年巴黎奧運資格。

男籃世界盃／激戰至延長賽 南蘇丹96:101惜敗波多黎各

來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多...

NBA／比冠軍遊行還誇張行徑 約柯奇聚會搞笑視頻遭瘋傳

帶領金塊贏得NBA總冠軍的塞爾維亞籍主將約柯奇(Nikola Jokic)，繼續享受他的瘋狂夏天，由美國媒體流出一段抖音視頻，約柯奇在自己國家參加聚會，手足舞蹈並唱起歌的模樣，令人覺得有趣，跟球場上嚴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦