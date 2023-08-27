快訊

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

美博士後薪資減半回台卻卡關 新進助理教授該學會2件事

戴蘋果降噪耳機睡覺被「來電鈴聲」嚇醒失眠！內行人「2設定」直接睡翻了

男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾不怕：我對他們有信心

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國隊班切羅（Paolo Banchero）（中）在男籃世界盃首戰表現亮眼。美聯社
美國隊班切羅（Paolo Banchero）（中）在男籃世界盃首戰表現亮眼。美聯社

星光黯淡的美國隊昨晚在2023男籃世界盃初亮相，面對紐西蘭隊先陷入4：14落後，在板凳出發的班切羅（Paolo Banchero）和里夫斯（Austin Reaves）聯手發揮下逆轉，以99：72迎接首勝，教頭柯爾（Steve Kerr）也強調，隊上有許多年輕球員，但許多都是已經在NBA證明身手的選手。

班切羅年僅20歲，去年選秀會以「狀元」身分加入魔術隊，世界盃首戰上場不到19分鐘展現高效率，10投8中攻下全隊最高的21分，還有4阻攻、4籃板；2021年選秀會落榜的里夫斯，上季在湖人隊打出身價，昨晚出賽22分鐘，三分球2投俱中攻下12分外帶6助攻，他還是美國隊「人氣王」，每次持球都讓位於菲律賓馬尼拉的球場鼓噪聲不斷。

柯爾提到，團隊有許多年輕球員，但很多都已經在NBA，甚至季後賽中證明身手，「他們無所畏懼，我很喜歡看他們打球，指導他們充滿喜悅，因為他們渴望一起比賽，又無私、充滿競爭力，所以指導他們真的很有趣，我對他們充滿信心。」

首戰雖「慢熱」，柯爾老神在在說，這就是世界盃，紐西蘭展現出很好的身體對抗性，「我們需要去感受這些，因為後面比賽也都會如此。」

美國隊今年唯一純中鋒只有爵士隊身高213公分的菜鳥凱斯勒（Walker Kessler），原本擔任大前鋒的班切羅被賦予禁區重任，還擁有義大利國籍的他說：「在世界盃中，我的角色就是我的角色，我已經接受了，我只想盡我所能做到最好。」擔任替補的他提到，先發傑克森（Jaren Jackson Jr.）是很好的球員，自己任務就是傑克森下場後能頂上位置。

首戰攻下全隊最高分的班切羅強調，早就期待世界盃開戰，「當燈光亮起，我就準備上場了，我已經準備好了，所以我在這裡。」

美國 柯爾

延伸閱讀

MLB／柯爾7.2局好投率洋基挫光芒 暫居美聯防禦率王

男籃世界盃／柯爾曾建議打替補 愛德華：我們又沒有KOBE

MLB／洋基瀕臨淘汰仍不願提早關機 柯爾：我有領薪水

悲情柯爾獨木難支洋基 塞揚獎美夢恐怕也要破滅

相關新聞

男籃世界盃／班切羅21分4火鍋 美國落後10分到大勝紐西蘭27分

美國隊今天在世界盃男子籃球賽迎接預賽首戰，面對紐西蘭隊，先端出爛到爆的開局，轉眼落後10分，美國才終於甦醒過來，逐步穩住...

男籃世界盃／美國隊首戰慢熱 總教練柯爾不怕：我對他們有信心

星光黯淡的美國隊昨晚在2023男籃世界盃初亮相，面對紐西蘭隊先陷入4：14落後，在板凳出發的班切羅（Paolo Banc...

世界盃男籃賽分組預賽賽程及戰績表 美國下半場奮起勝紐西蘭27分

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強爭奪冠軍，多名NBA好手參與，爭取冠軍以取得前進明年巴黎奧運資格。

男籃世界盃／激戰至延長賽 南蘇丹96:101惜敗波多黎各

來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多...

NBA／比冠軍遊行還誇張行徑 約柯奇聚會搞笑視頻遭瘋傳

帶領金塊贏得NBA總冠軍的塞爾維亞籍主將約柯奇(Nikola Jokic)，繼續享受他的瘋狂夏天，由美國媒體流出一段抖音視頻，約柯奇在自己國家參加聚會，手足舞蹈並唱起歌的模樣，令人覺得有趣，跟球場上嚴

男籃世界盃／法國竟大輸加拿大30分 佛尼爾直言：被海扁了

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名 世界盃男籃賽今日正式開打，法國今日與加拿大打響冠軍前哨戰，不過本場比賽一面倒，法國隊在進攻端陷入大迷航，第三節僅得8分，終場就以65：95不敵加拿大，其中法國隊後

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦