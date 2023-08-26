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男籃世界盃／激戰至延長賽 南蘇丹96:101惜敗波多黎各

中央社／ 台北26日電
來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多黎各激戰至延長賽，最終以96比101敗下陣來。 新華社
來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多黎各激戰至延長賽，最終以96比101敗下陣來。 新華社

來自非洲的南蘇丹男籃首度闖進世界盃籃球賽，今天預賽小組賽首戰表現令人眼睛一亮，在NBA芝加哥公牛隊後衛瓊斯領軍下，與波多黎各激戰至延長賽，最終以96比101敗下陣來。

世界盃籃球賽首度在日本、菲律賓、印尼3地同時舉辦，今天繼續進行各組小組賽。

位於非洲的南蘇丹在2011年7月獨立後，飽受戰亂與貧窮影響，儘管是個年輕的國家，但南蘇丹男籃卻在這次在世界盃資格賽繳出11勝1敗幾近完美的成績，搶下首張世界盃門票，與塞爾維亞、中國、波多黎各同在B組。

南蘇丹男籃陣中有2名NBA等級球員，包括芝加哥公牛隊瓊斯（Carlik Jones），以及剛結束與洛杉磯湖人隊合約的嘉布瑞爾（Wenyen Gabriel），其中嘉布瑞爾過去還曾是難民。

南蘇丹預賽首戰對手是連續10屆參加世界盃的波多黎各，南蘇丹憑藉著上半場高達7成命中率，以52比42領先，下半場南蘇丹進攻效率下滑，且失誤不少，讓波多黎各趁機展開追分。

波多黎各羅梅洛（Ismael Romero）讀秒階段連得4分，率隊以79比78反超，隨後華特斯（Tremont Waters）2罰全中，擴大差距，南蘇丹瓊斯倒數10秒飆進追平分三分球，以81比81扳平戰局。

進入延長賽後，打出氣勢的波多黎各拉出10比1攻勢，最終以5分差贏得勝利。

波多黎各此役6人得分雙位數，湯普森（Stephen Thompson Jr.）攻下全隊最高的21分，外加13籃板、4助攻。南蘇丹瓊斯轟下35分白做工，至於拚到抽筋的嘉布瑞爾全場9投6中，進帳13分，另有7籃板。

湯普森賽後受訪時表示：「很開心能拿下這場勝利，儘管贏得不漂亮，但我們依舊找到取勝辦法，這才是最重要的。這場比賽結束的方式，可以幫助我們向前進，我們必須打出和今天比賽最後4分鐘相同的能量與專注。」

少了密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的希臘隊，今天C組小組賽首戰對戰約旦也打得不輕鬆，前3節結束僅領先6分，靠著末節一波26比11攻勢甩開對手，並在拉倫扎基斯（Giannoulis Larentzakis）全場19分帶領下，最終以92比71獲勝。

其他賽事包括F組喬治亞以85比60輕取維德角；而G組巴西迎戰伊朗一役，巴西團隊火力四射，轟進14顆三分球，以100比59獲勝。

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