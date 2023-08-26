NBA／比冠軍遊行還誇張行徑 約柯奇聚會搞笑視頻遭瘋傳
帶領金塊贏得NBA總冠軍的塞爾維亞籍主將約柯奇(Nikola Jokic)，繼續享受他的瘋狂夏天，由美國媒體流出一段抖音視頻，約柯奇在自己國家參加聚會，手足舞蹈並唱起歌的模樣，令人覺得有趣，跟球場上嚴肅一面完全大相逕庭，不僅隊友留言，「這是世界上最佳的籃球員」，同時視頻也被網友瘋傳。
Jokic really out here living his best life back home pic.twitter.com/Tkv7UbqP4M— ²³𝙻𝚎𝙱𝚛𝚘𝚗𝚌𝚑𝚒𝚝𝚒𝚜🏀☄️🌎💞 (@BronGotGame) August 25, 2023
由於約柯奇高達211公分，使得在聚會所有人中高人一等，因此看起相當有趣，美國媒體還認為，他在聚會中的行徑，比起冠軍遊行高興的罵髒話更為瘋狂。
Jokic is finally enjoying the Parade 😭 pic.twitter.com/w4DZ92bmgf— Alex 👋 (@Dubs408) June 15, 2023
金塊布勞恩（Christian Braun）看了視頻後留言說，「這是世界上最佳的籃球員。」
this is the best basketball player in the world https://t.co/5HO7aCs1cn— Christian Braun (@Ballin25Braun) August 25, 2023
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