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NBA／詹皇發聲明兒子有先天心臟缺陷 堅信布朗尼能重返球場

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）兩人前日被媒體拍到，周末跑到明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能找出希望能根除布朗尼的問題，今天也有了結果。 美聯社
湖人球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）兩人前日被媒體拍到，周末跑到明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能找出希望能根除布朗尼的問題，今天也有了結果。 美聯社

湖人球星詹姆斯LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）兩人前日被媒體拍到，周末跑到明尼蘇達的梅約醫學中心（Mayo Clinic），希望能找出希望能根除布朗尼的問題，今天也有了結果。

布朗尼日前在南加州大學進行晚間訓練時，突然倒地，一度心臟驟停，校方趕緊將布朗尼送往醫院治療，好在最後沒有大礙。三天後，他的父親詹姆斯在推特上公開最新情況，表示布朗尼目前已經出院，並感謝大家的關心。

根據詹姆斯的聲明，布朗尼有可能罹患嚴重但可治癒的先天性心臟病，這種疾病有可能很輕微，但會隨著年紀增長，而逐漸產生變化，常見症狀通常有呼吸急促、以及運動時容易感到疲累甚至暈倒等等。

布朗尼所處的南加州大學男籃首場比賽將在11月初展開新球季，目前仍不確定布朗尼多久能夠回歸，不過詹姆斯在聲明內表示，相信布朗尼能夠完全康復，並對重返球

Bronny James 詹姆斯 LeBron James

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