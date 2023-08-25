男籃世界盃／菲律賓克拉克森犯滿 狼王率多明尼加險勝

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名

上屆世界盃以0勝5敗墊底收場的菲律賓，今年以地主身份重回世界盃舞台，且也是NBA後衛克拉克森（Jordan Clarkson）首度代表菲律賓出戰世界盃正賽，首場比賽他就帶領菲律賓與「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）領軍的多明尼加一路激戰，不過在第四節最後階段克拉克森卻因5犯提前退場，最終多明尼加也在唐斯全場進帳26分10籃板領軍下，以87：81勝出。

世界盃男籃賽今天展開首日賽程，身為地主的菲律賓與日本也相繼出賽，其中身在A組的菲律賓首場比賽就遭遇多明尼加，雙方NBA球星克拉克森與唐斯間的對決也成為本場比賽焦點，且本場比賽的勝方也被認為很有機會擠進分組前2名晉級16強。

而身為地主的菲律賓今天也確實在克拉克森帶領下打出精彩一戰，克拉克森在前三節就攻下了24分，幫助菲律賓還一度取得領先，不過暌違多年再度披上多明尼加國家隊戰袍的灰狼一哥唐斯，在本場比賽更是展現個人在禁區的宰制力，面對菲律賓的包夾防守，仍頻頻在籃下取分或是要到犯規站上罰球線，本場比賽他光是靠罰球就拿下15分。

第四節倒數4分20秒唐斯兩罰俱中後，多明尼加取得3分領先，也迫使菲律賓將克拉克森重新換回球場，但上場30秒後他就吞下個人本場比賽第5次犯規離場，儘管菲律賓靠著法哈多（June Mar Fajardo）、艾杜（Ariel John Edu）的罰球連分，在比賽最後1分40秒追到僅剩2分差距，不過多明尼加利茲（Victor Liz）關鍵時刻完成一記上籃，讓雙方回到4分差距，加上下一波防守多明尼加成功干擾菲律賓的出手，奠定勝基，最終多明尼加就以6分差距取勝。

多明尼加本場比賽以唐斯攻下26分10籃板表現最佳，投進關鍵上籃得利茲也有18分進帳，至於五犯離場的克拉克森本場比賽則有28分7籃板7助攻全能演出，但也出現高達8次失誤，法哈多則拿下16分7籃板。