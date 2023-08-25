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NBA／曼巴精神不滅 湖人明年2月將揭幕布萊恩雕像

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導
湖人於明年2月為布萊恩樹立雕像，圖為賈霸雕像。 美聯社
湖人於明年2月為布萊恩樹立雕像，圖為賈霸雕像。 美聯社

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今天表示，他們將在Crypto.com球場（Crypto.com Arena）外的廣場設立入駐名人堂、已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的紀念雕像。

法新社報導，布萊恩的銅像將於2024年2月8日，湖人對丹佛金塊的比賽前在Crypto.com球場外的星光廣場（Star Plaza）揭幕。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在8月24日於社群媒體發布影片宣布此消息。洛杉磯市政府將8月24日定為「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），布萊恩日之所以選在8月24日是因為他的球衣號碼8號和24號。

凡妮莎說：「柯比整個20年NBA職涯都為洛杉磯湖人效力。自從來到這座城市並加入湖人後，他在這裡有家的感覺，在天使之城（City of Angels，洛杉磯別稱）打球。」

「能代表湖人，我和女兒們都感到非常光榮，在洛杉磯市中心，柯比打下輝煌生涯的建築物前，我們將為他的雕像揭幕，以便他的遺志能夠得以傳承，值得永遠慶祝。」

布萊恩曾18次入選全明星賽，於2016年退役，成為NBA史上第一位為單一球隊效力至少20個賽季的球員。

2020年1月26日，他與女兒吉安娜（Gianna）和其他7人在直升機失事中喪生，享年41歲。

布萊恩的傳奇生涯包括幫助湖人在2000年至2010年期間，贏得5座NBA總冠軍；在2009年和2010年兩度獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）；2008年獲選NBA最有價值球員。他11次入選NBA最佳陣容，9次入選最佳防守陣容第一隊。

曾獲得兩屆奧運冠軍的布萊恩生涯得分3萬3643分，成為湖人隊史得分王。累積共出賽1346場、抄截1944次、投進1829顆三分球和罰球命中數8378球。

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