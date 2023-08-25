男籃世界盃／分組預賽點燃戰火 澳洲首戰26分大勝芬蘭

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名

世界盃男籃今天三地開打，在日本沖繩登場的預賽E組賽事，澳洲靠首次參賽的後衛吉迪繳出14分、9籃板、8助攻，加上米爾斯挹注25分，以98比72大勝芬蘭開紅盤。

世界盃男籃今天登場，首日共有8場賽事，其中被喻為死亡之組的E組有澳洲、德國、芬蘭、日本。澳洲與芬蘭之戰拉開序幕，澳洲展現出驚人的進攻火力以及板凳深度，下半場將芬蘭打得潰不成軍。

首節澳洲還沒熱開以17比21落後，第2節後段澳洲加足馬力，半場結束反以45比40超前；第3節前段澳洲全看艾克森（Dante Exum）表演，他全場10分有8分在第3節拿到，澳洲靠著一波11比4得攻勢將差距擴大到雙位數，3節結束就以70比54領先。

第4節澳洲再靠著「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）、吉迪（Josh Giddey）輪流發威，拉出一波13比3的攻勢，雙方分差瞬間擴大到20分以上，也宣告比賽提前分出勝負。

澳洲團隊投籃命中率高達50.7%，籃板也以41比34領先人高馬大的芬蘭，雙方差距最大的就是板凳得分，澳洲以45比23完勝芬蘭。

效力於NBA奧克拉荷馬雷霆隊的吉迪賽後接受大會訪問時說：「對手一開始很快進入狀況，但我們隨後從第2節在進攻端調整回來，接著一路把比賽帶往我們的快速攻防節奏，但這種短期盃賽有很多不確定性，就算今天獲勝也要全力備戰下一場對德國的比賽。」

反觀效力於NBA猶他爵士隊的芬蘭頭號球星馬卡南（Lauri Markkanen）就顯得孤立無緣，他出賽30分鐘攻下19分，但和隊友間完全沒有連線。

至於來台進行熱身賽的拉脫維亞也收到效果，今天在H組首戰黎巴嫩，上半場就取得55比30的絕對領先，「貝坦斯兄弟」（Dairis Bertans）、（DavisBertans ）上半場合力砍進6記三分球，是拉脫維亞重要的火力來源，終場拉脫維亞就以109比70輕取黎巴嫩。

其他賽事包括A組的義大利以81比67擊敗安哥拉；D組的蒙特內哥羅也以91比71大勝墨西哥。