聽新聞
test
0:00 / 0:00

男籃世界盃／分組預賽點燃戰火 澳洲首戰26分大勝芬蘭

中央社／ 台北25日電
澳洲隊米爾斯(左)出手進攻。 法新社
澳洲隊米爾斯(左)出手進攻。 法新社

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名

世界盃男籃今天三地開打，在日本沖繩登場的預賽E組賽事，澳洲靠首次參賽的後衛吉迪繳出14分、9籃板、8助攻，加上米爾斯挹注25分，以98比72大勝芬蘭開紅盤。

世界盃男籃今天登場，首日共有8場賽事，其中被喻為死亡之組的E組有澳洲、德國、芬蘭、日本。澳洲與芬蘭之戰拉開序幕，澳洲展現出驚人的進攻火力以及板凳深度，下半場將芬蘭打得潰不成軍。

首節澳洲還沒熱開以17比21落後，第2節後段澳洲加足馬力，半場結束反以45比40超前；第3節前段澳洲全看艾克森（Dante Exum）表演，他全場10分有8分在第3節拿到，澳洲靠著一波11比4得攻勢將差距擴大到雙位數，3節結束就以70比54領先。

第4節澳洲再靠著「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）、吉迪（Josh Giddey）輪流發威，拉出一波13比3的攻勢，雙方分差瞬間擴大到20分以上，也宣告比賽提前分出勝負。

澳洲團隊投籃命中率高達50.7%，籃板也以41比34領先人高馬大的芬蘭，雙方差距最大的就是板凳得分，澳洲以45比23完勝芬蘭。

效力於NBA奧克拉荷馬雷霆隊的吉迪賽後接受大會訪問時說：「對手一開始很快進入狀況，但我們隨後從第2節在進攻端調整回來，接著一路把比賽帶往我們的快速攻防節奏，但這種短期盃賽有很多不確定性，就算今天獲勝也要全力備戰下一場對德國的比賽。」

反觀效力於NBA猶他爵士隊的芬蘭頭號球星馬卡南（Lauri Markkanen）就顯得孤立無緣，他出賽30分鐘攻下19分，但和隊友間完全沒有連線。

至於來台進行熱身賽的拉脫維亞也收到效果，今天在H組首戰黎巴嫩，上半場就取得55比30的絕對領先，「貝坦斯兄弟」（Dairis Bertans）、（DavisBertans ）上半場合力砍進6記三分球，是拉脫維亞重要的火力來源，終場拉脫維亞就以109比70輕取黎巴嫩。

其他賽事包括A組的義大利以81比67擊敗安哥拉；D組的蒙特內哥羅也以91比71大勝墨西哥。

延伸閱讀

世界盃男籃賽分組預賽賽程及戰績表 澳洲首戰大破芬蘭

U18熱身賽／中華隊首戰對澳 王彥恩先發盼扳回一城

草叢抓到「拇指大外星生物」耳朵長出魚鰭！學者曝稀有國寶身份：第一次看見

男籃世界盃／美國本屆無法輕鬆奪冠！美媒點出5大競爭對手

相關新聞

NBA／自曝不願和公鹿提前續約 字母哥：不想20年只拿1冠

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）下個月將取得提前續約資格，不過他向《紐約時報》透露，在他確定球隊願意爭冠之前，不會和公鹿提前續約。 公鹿上季爆冷被熱火隊淘

男籃世界盃／柯爾曾建議打替補 愛德華：我們又沒有KOBE

世界盃美國隊人才濟濟誰該先發或替補都是一個大難題，主帥柯爾（Steve Kerr）曾建議愛德華（Anthony Edwards）應該效仿韋德（Dwyane Wade）從替補出發，但愛德華卻認為這樣一點

男籃世界盃／分組預賽點燃戰火 澳洲首戰26分大勝芬蘭

世界盃男籃今天三地開打，在日本沖繩登場的預賽E組賽事，澳洲靠首次參賽的後衛吉迪繳出14分、9籃板、8助攻，加上米爾斯挹注...

世界盃男籃賽分組預賽賽程及戰績表 澳洲首戰大破芬蘭

世界盃男籃賽於8月25日起在菲律賓及日本開打，32強爭奪冠軍，多名NBA好手參與，爭取冠軍以取得前進明年巴黎奧運資格。

NBA／尊重哈登請求交易 76人馬克西：不是第一次遇到

「大鬍子」哈登（James Harden）和76人總管莫雷（Daryl Morey）決裂，繼安比德（Joel Embiid）和塔克（PJ Tucker）為他發聲後，小將馬克西（Tyrese Maxey

NBA／空拋之城重現金州？ 傳勇士有意簽下葛里芬

塞爾提克老將葛里芬（Blake Griffin）目前仍是自由之身，持續尋找下一份NBA合約，根據資深作者阿米克（Sam Amico）的報導，有多支季後賽勁旅希望延攬這名前明星前鋒，其中就包括勇士。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦