NBA／尊重哈登請求交易 76人馬克西：不是第一次遇到

「大鬍子」哈登（James Harden）和76人總管莫雷（Daryl Morey）決裂，繼安比德（Joel Embiid）和塔克（PJ Tucker）為他發聲後，小將馬克西（Tyrese Maxey）也表示，尊重哈登的決定。

馬克西在個人節目上談到哈登請求交易一事，他說，「這麼說很瘋狂，這不是我們第一次遇到這種狀況。聽起來好像很有趣，這就是人生。」馬克西說的第一次就是2021-22年賽季西蒙斯（Ben Simmons）喊賣我，當時換回的球員正是哈登。

馬克西表示會尊重哈登決定，「他是獨立個體，能做任何他想做的事。他是好朋友也是導師。無論如何我會準備好打球，我喜歡哈登，如果他決定回來和我們一起打，球隊沒有人會不滿。」

馬克西強調自己和隊友要提升能力，特別是後場球員未來角色會更吃重。他認為就算哈登不上場，也會用其他方式幫忙，「他是偉大的人，你們都知道，我們愛他。」

上賽季馬克西場均20.3分3.5助攻2.9籃板，整體命中率48.1%，三分球命中率43.4%。新賽季將是他生涯第4季，球季結束後將成為受限制自由球員，有機會獲得一份鉅約。