男籃世界盃／北韓試射飛彈沖繩發警報 唐西奇：有點害怕

本屆世界盃男籃賽在三地舉辦，斯洛維尼亞被分在F組，比賽地點為日本沖繩。據外媒報導，當地時間周三凌晨4點左右，北韓疑似發射彈道飛彈，沖繩發布全縣警報，卻嚇到效力獨行俠隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）。

唐西奇受訪時談到當下感受，「警報聲很瘋狂，我就像看到飛彈一樣，因此當時有點害怕。」

國際籃總（FIBA）發聲明指出，「如果J-Alert系統（警報）發布，建議每個人留在或進入建築物，根據消息，10月可能進行下一次試射。」

唐西奇被外界譽為本屆世界盃最強球員，F組的對手有委內瑞拉、喬治亞及維德角。斯洛維尼亞首戰將對決委內瑞拉，時間是明天晚上8點30分。本屆世界盃小組賽有8隊在沖繩打，目前記者會和訓練都正常進行，當地沒有災情報告。