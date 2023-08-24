NBA／反擊鮑爾澄清影片！名嘴史密斯再噴：那不叫健康

對於公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）前日拍影片反擊，《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）再度開噴，表示鮑爾在影片裡站立又坐下，那根本不叫健康。

兩人互嗆起源於史密斯近期在節目上表示，鮑爾現在坐下後起身都有困難，並替他感到難過，不過身為事主鮑爾聽到這番言論後拍影片反擊，畫面裡他從椅子上站起來，還連續用單腳站立蹲下，他表示：「史密斯，請告訴我你的消息從哪來的，拜託老兄，不要瞎掰好嗎？我跟你說的完全不一樣，我會再回到賽場上的！」

鮑爾在社交媒體上發布影片後，史密斯也有轉發貼文，表示替鮑爾能夠活動自如而感到開心，但也希望他能夠主動聯繫自己，他一直都在。

Happy to do so, Lonzo. Nice to know you’d finally like me to reach out. Not a problem. You know how to reach me, too. I’m here. https://t.co/kOFbZI7ksX — Stephen A Smith (@stephenasmith) 2023年8月22日

不過史密斯今天在「First Take」節目上怒噴鮑爾的反擊，「你坐在泳池旁的椅子上，站立蹲下、站立蹲下，你覺得這樣你很健康了嗎？老兄你根本不健康啊。」

"You really going to sit poolside on the bench and think because you getting up and sitting down... that makes you healthy? ... Bro, you ain't healthy."



Stephen A. Smith claps back at Lonzo Ball and Twitter trolls on First Take 🗣pic.twitter.com/VYdc9Aui6i — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年8月23日

鮑爾21年和公牛簽下4年8000萬美元的大約，不過他僅在合約首年出賽35場，平均13.0分5.1助攻5.4籃板，三分球命中率42.3%，隔年就因動刀膝蓋手術，整季報銷，如今要再進行軟骨移植手術，新賽季也確定不會再上場。