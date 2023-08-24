NBA／反擊鮑爾澄清影片！名嘴史密斯再噴：那不叫健康
對於公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）前日拍影片反擊，《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）再度開噴，表示鮑爾在影片裡站立又坐下，那根本不叫健康。
兩人互嗆起源於史密斯近期在節目上表示，鮑爾現在坐下後起身都有困難，並替他感到難過，不過身為事主鮑爾聽到這番言論後拍影片反擊，畫面裡他從椅子上站起來，還連續用單腳站立蹲下，他表示：「史密斯，請告訴我你的消息從哪來的，拜託老兄，不要瞎掰好嗎？我跟你說的完全不一樣，我會再回到賽場上的！」
鮑爾在社交媒體上發布影片後，史密斯也有轉發貼文，表示替鮑爾能夠活動自如而感到開心，但也希望他能夠主動聯繫自己，他一直都在。
不過史密斯今天在「First Take」節目上怒噴鮑爾的反擊，「你坐在泳池旁的椅子上，站立蹲下、站立蹲下，你覺得這樣你很健康了嗎？老兄你根本不健康啊。」
鮑爾21年和公牛簽下4年8000萬美元的大約，不過他僅在合約首年出賽35場，平均13.0分5.1助攻5.4籃板，三分球命中率42.3%，隔年就因動刀膝蓋手術，整季報銷，如今要再進行軟骨移植手術，新賽季也確定不會再上場。
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