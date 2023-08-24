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籃球世界盃／首度3地舉辦8/25開打 美國籤運超好

中央社／ 台北24日電
世界盃男子籃球賽將於明天揭開序幕，32支球隊要力拚巴黎奧運的參賽門票，其中幾乎大換血美國男籃籤運超好。 法新社
世界盃男子籃球賽將於明天揭開序幕，32支球隊要力拚巴黎奧運的參賽門票，其中幾乎大換血美國男籃籤運超好。 法新社

世界盃男子籃球賽將於明天揭開序幕，32支球隊要力拚巴黎奧運的參賽門票，其中幾乎大換血美國男籃籤運超好，而上屆冠軍西班牙將力求衛冕。

參加世界盃男籃賽的32支球隊預賽共分為8組，分組循環賽結束後取各組前2名、共16支球隊晉級第2階段，分組賽第3、4名球隊要繼續打17至32名的排名賽。

晉級第2階段的16支球隊將再分為4組進行循環賽後，各組前2名的球隊晉級最後階段的8強淘汰賽。

根據巴黎奧運的參賽資格規定，將取今年世界盃美洲、歐洲戰績最佳的前2名球隊，以及非洲、亞洲、大洋洲戰績最佳的球隊，就可直接取得巴黎奧運的參賽門票。

今年的世界盃男籃賽也是賽史上首度由3個國家聯合舉辦，包括菲律賓馬尼拉、日本（沖繩）、印尼雅加達，但從8強賽開始將全部在馬尼拉進行。

賽史拿過5次冠軍的美國男籃本屆陣容不見S級球星壓陣，幾乎全面換成新生代球員接班，名氣最響亮的一哥就是效力於NBA明尼蘇達灰狼的愛德華（Anthony Edwards）以及年度最佳防守球員、曼菲斯灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

儘管美國隊在5場熱身賽保持不敗，但美國媒體ESPN也點出這批美國隊的最大問題，就是身材太過矮小，在面對歐洲傳統強隊例如立陶宛、西班牙、德國等隊時，很容易在欠缺高度下，無法打出擅長的攻防轉換。

幸好美國隊這次在預賽籤運不錯，和希臘、紐西蘭、約旦同組，預期拿下分組第1毫無難度，也可藉著比賽繼續磨合球員默契和打法。

至於被公認為死亡之組的E組和H組，預料從預賽就會廝殺到血流成河。E組包括德國、芬蘭、澳洲、日本，H組有加拿大、拉脫維亞、黎巴嫩、法國。

德國在熱身賽一度領先美國隊16分，展現出身材和板凳優勢，芬蘭靠著NBA戰將馬卡南（LauriMarkkanen）領軍成為北歐國家中最具威脅性的球隊，澳洲向來有著傳統實力，而日本雖然是這一組威脅性最低的球隊，但仍有機會扮演攪局的角色。

H組法國、加拿大雙強鼎力，首度參加世界盃的拉脫維亞在少了頭號球星波爾辛吉斯（KristapsPorziņgis）助陣實力略微下滑，而黎巴嫩沒有意外的話應該會在這組墊底。

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