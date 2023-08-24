籃球世界盃／美國本屆無法輕鬆奪冠！美媒點出5大競爭對手

世界盃籃球賽明天正式點燃戰火，美國男籃被譽為世界最強，賭盤也看好他們奪冠。不過近5屆世界盃，美國其實也只拿到2次冠軍，加上本屆陣容缺乏超級球星及頂尖長人坐鎮，外界不認為美國能輕鬆奪冠，美國媒體CBS也列出美國5大對手。

斯洛維尼亞球星唐西奇被譽為本屆世界盃最強球員。 歐新社

第5名是獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，CBS稱唐西奇是本屆賽事最強球員。18歲的唐西奇輔佐德拉基奇（Goran Dragic），幫斯洛維尼亞奪歐錦賽金牌。東京奧運唐西奇扛起國家隊一哥，率隊闖進四強賽，場均23.8分排第2，9.5助攻領先群雄。去年歐錦賽唐西奇在小組賽狂轟47分擊敗強敵法國，最終卻止步8強，斯洛維尼亞本屆除唐西奇外沒任何NBA球員，但他的存在仍會對各隊造成威脅。

「澳洲王」米爾斯(左)。 歐新社

第4名是東京奧運銅牌澳洲，老將米爾斯（Patty Mills）有「澳洲王」美名，國際賽表現比NBA更出色，最近4次國際賽事他場均得分都破21分，澳洲擁有更多天賦，近年出產吉迪（Josh Giddey）多名NBA球員。不過澳洲令人擔憂的是長人，他們過去有伯加特（Andrew Bogut）和拜恩斯（Aron Baynes）坐鎮，這次主力中鋒蘭德爾（Jock Landale）因傷退賽後，會很難防住美國隊。

德國隊施羅德(右)。 法新社

第3名是德國，他們先前在熱身賽一度領先16分，最終以91：99不敵美國，若不是愛德華（Anthony Edwards）狂飆34分，比賽會很艱難。FIBA賽場上身材和投籃能力將很有威脅，兄弟檔M.華格納（Mo Wagner）、F.華格納（Franz Wagner）正好符合這點。另外，施羅德（Dennis Schroder）去年在歐錦賽大放異彩，場均破20分，德國雖沒有美國這麼多人才，但有一群好球員，團隊經驗比美國隊出色。

法國長人戈貝爾。 法新社

第2名是法國，法國未來擁有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）會更可怕，但他們本屆陣容核心和東京奧運銀牌隊相同（以82：87不敵美國）。戈貝爾（Rudy Gobert）是國際賽最好的防守球員，佛尼爾（Evan Fournier）和米爾斯一樣到國際賽會變強，他們幾乎所有人都會傳球和投籃，沒有球隊比他們擁有更多國際賽經驗，這支球隊證明過能和美國奧運隊相提並論，擊敗世界盃球隊當然可行。

加拿大隊亞歷山大是NBA上賽季年度第一隊成員。 法新社

第1名是則是星光熠熠的加拿大，雖然穆雷（Jamal Murray）和維金斯（Andrew Wiggins）都不會參加，最近還輸過德國和多明尼加，不過翻開球員名單，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）比任何美國隊球員有更多榮譽，還有巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）、歐林尼克（Kelly Olynyk）等多名防守能力強的球員，能阻止美國隊球星。他們前場陣容具多樣性，這是加拿大派出過最強的球隊，打敗他們絕非易事。