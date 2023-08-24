NBA／哈登怒斥莫雷騙人後 76人老闆：樂意親自說服他留下來
76人當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）日前在中國行時痛斥自家總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，徹底與球隊決裂，即便如此76人老闆哈里斯（Josh Harris）仍希望這名前MVP能留在隊上，甚至願意親自出馬當說客。
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，莫雷答應哈登，只要他選擇執行下賽季3560萬美元（約10.8億新台幣）的選擇權，他就會交易走他，一度雖傳出快艇有意出手，不過後續76人選擇將哈登留在隊上，此舉也讓哈登不滿，公開怒噴莫雷的兩面手法。
對此老闆哈里斯公開向哈登喊話，「我尊重哈登。當然，我也希望能夠滿足他的要求，但與此同時，我必須考慮一支有奪冠競爭力的球隊，我該從中拿回來甚麼東西，如果需要我也很樂意親自說服他留下來。」
76人去年送出B.西蒙斯（Ben Simmons）、小柯瑞（Seth Curry）、卓蒙德（Andre Drummond）、2022不受保護首輪籤（可轉成2023年）、2027年受保護首輪籤，換回36歲老將米爾塞普（Paul Millsap）和哈登，沒想到僅過不到2季，76人就必須面臨哈登走人的難題。
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