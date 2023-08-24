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NBA／誰將接班聯盟門面？柯瑞點名唐西奇但希望不是現在

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、柯瑞(右)。 路透
唐西奇(左)、柯瑞(右)。 路透

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已是35歲老將，當被問到誰是聯盟未來看板球星時，他選擇獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic），除了盛讚這位超級新星外，還開玩笑表示，「希望不是現在。」

柯瑞近日上「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）節目，被問到誰是聯盟下個門面，他有提到泰托姆（Jayson Tatum）、愛德華（Anthony Edwards）及楊恩（Trae Young）等年輕好手名字，但答案是唐西奇。

柯瑞解釋，「唐西奇顯然就是那個人，看他得到的榮譽及在場上展現的能力，已達到偉大球員邊緣，他何時會突破那道門檻？我希望不是現在。當你和他同場競爭，就會清楚感受到我的想法。」

唐西奇來自斯洛維尼亞，現年24歲的他成名已久，16歲就效力歐洲籃球豪門皇家馬德里隊。2018年他以選秀探花身分加盟獨行俠，菜鳥年就成為球隊核心並得到新人王頭銜，生涯5季已入選4次全明星及年度第一隊。

唐西奇曾在2021-22賽季率隊闖進西區冠軍賽，對手正是柯瑞領軍的勇士，雖最終被淘汰，但他在系列賽繳出場均32分9.2籃板6助攻的優異數據。美媒《Bleacher Report》近期評選10大未滿25歲後衛，唐西奇更是高居第1。

Luka Doncic Stephen Curry

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