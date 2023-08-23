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NBA／灌籃王麥克朗轉戰魔術 海地長人拉比西耶重返國王

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗灌籃大賽一戰成名。 路透
麥克朗灌籃大賽一戰成名。 路透

去年明星周拿下灌籃大賽冠軍的麥克朗（Mac McClung）確定轉戰魔術隊，來自海地的前五星高中生拉比西耶（Skal Labissiere）將重返國王隊。

據奧蘭多記者畢迪（Jason Beede）報導，麥克朗簽下的是非保障的Exhibit 10合約，需要在訓練營和熱身賽有好表現，爭取將合約轉為雙向合約，若被裁掉可前往發展聯盟打球。

麥克朗上季靠著超狂灌籃秀，成為明星周最大亮點。不過他幾乎都待在76人G聯盟球隊，出賽31比賽，平均19.8分、4.9助攻、2.7籃板，四月底曾在NBA出賽2場，第二戰面對籃網隊繳出20分9籃板9助攻的準大三元。

海地長人拉比西耶重返國王。 美聯社
海地長人拉比西耶重返國王。 美聯社

另外，據國王隨隊記者漢姆（James Ham）報導，前五星高中生拉比西耶將加盟國王，同樣是Exhibit 10合約。

拉比西耶是2010年海地大地震受災戶，後來搬到美國，高中時受外界看好，但進入大學賽場後暴露許多缺點，導致選秀行情大幅下滑，最終在首輪第28順位才被國王選中。拉比西耶生涯打不滿4季就淡出聯盟，上次在NBA打球是2019年12月29日的事。

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