NBA／厄文自認是國際球員 曾想效力澳洲隊卻被K教練說服

獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）許多言論令球迷驚訝，他近期證實一直有為澳洲打國際賽的想法，會為美國效力是因為「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）說服他。

厄文出生於澳洲墨爾本，但因為父母都是美國人，因此沒有澳洲國籍。他近日在直播中自曝學生時期就心向澳洲，「儘管我效力美國隊，但我仍自認是一名國際球員。每次我提起這點（加入澳洲隊），很多同學笑我，球迷可能也不會同意。」

厄文後來就讀杜克大學，當時K教練不僅是杜克大學教頭，還兼任美國男籃主帥。厄文解釋，「我17、18歲時，美國曾邀請我入隊。我當時希望代表澳洲，但這件事沒發生，K教練也不會允許這種狀況出現。」

近期葛登加入巴哈馬隊引發熱議，國際籃總（FIBA）以巴哈馬是籃球發展中國家為由，放行曾打過美國隊的葛登入隊。厄文在2014世界盃、2016里約奧運有代表美國出賽並奪下金牌，要改披澳洲戰袍幾乎不可能，因為澳洲是FIBA排名第3的籃球強國。