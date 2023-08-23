NBA／巴哈馬有葛登太犯規？阿根廷名將批FIBA卻被笑輸不起

南美籃球強權阿根廷在奧運資格賽美洲區預選賽中，不敵擁有NBA三劍客的巴哈馬，確定2004年後首次無緣奧運男籃賽，對此阿根廷傳奇前鋒諾西奧尼（Andres Nocioni）批評FIBA缺乏公平性。

巴哈馬擁有太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）、溜馬射手希爾德（Buddy Hield），賽事開打前國際籃總（FIBA）以巴哈馬是籃球開發中國家為由，放行為美國參加過2010年世錦賽的34歲老將戈登（Eric Gordon）入隊，讓巴哈馬實力大幅提升。

對此，阿根廷傳奇前鋒諾西奧尼發文質疑FIBA缺乏公平性，他認為葛登助拳巴哈馬像是與聯賽球隊簽約，而不是國家隊比賽，FIBA需修正這點。

boohoo go cry about it some more pic.twitter.com/Eoot6CcMBV — A ✩ (@adryanashton) 2023年8月22日

葛登在美洲區預選賽決賽中狂砍27分，粉碎阿根廷打進奧運美夢，本次預選賽場均高達20.3分，表現非常有統治力，許多網友在推特上嘲笑諾西奧尼輸不起，不過也有部分球迷同意他的說法。

事實上不只葛登，巴哈馬籃協還期待父親出生於巴哈馬的湯普森（Klay Thompson）能入隊，不過需要本人有意願，且美國隊願意放行加上FIBA願意再開特例。

由於阿根廷世界盃資格賽第二階段就出局，奧運資格賽美洲區預選賽又輸給巴哈馬，確定將自2004年後首次無緣奧運，昔日「黃金一代」就此正式落幕。