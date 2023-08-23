NBA／名嘴爆料已站不起來 「球哥」拍影片自清：停止造謠

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近年傷病不斷，只能做在板凳席當啦啦隊，昨天他也親口證實新賽季報銷。《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）近日爆料，鮑爾現在已站不起來，鮑爾今天拍影片反擊，喊話史密斯別造謠。

鮑爾最近一次上場是去年1月15日，隨後他看過很多醫生尋求醫治，但都無法傷癒復出。名嘴史密斯最近就在節目上說，「鮑爾已無法找回昔日身手，我聽說他現在坐下後起身都有困難，我真的為他感到難過。」

對此，鮑爾在推特上傳一段影片，畫面可見他從椅子上站起來，還做一段坐姿抬膝的動作，他表示：「史密斯，請告訴我你的消息來源是誰，老兄請停止造謠，等我回來。」史密斯稍早轉發這段影片，並在個人推特邀請鮑爾參加他的節目。

@stephenasmith come to the actual source next time. I’m not hard to reach pic.twitter.com/88xyoB7LTf — Lonzo Ball (@ZO2_) 2023年8月22日

鮑爾2021年和公牛簽下4年8000萬美元合約，他在合約首季出賽35場，平均13.0分5.1助攻5.4籃板，三分球命中率42.3%。第二季整季報銷，近期本人宣布第三季也無法上場。