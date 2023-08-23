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NBA／詹皇、KD、柯瑞夢幻組合成真？巴黎奧運將是最後機會

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特曾率美國男籃奪東京奧運金牌。。 聯合報系資料照
杜蘭特曾率美國男籃奪東京奧運金牌。。 聯合報系資料照

NBA當代三大球星詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）及柯瑞（Stephen Curry）從未在奧運合體過，由於詹姆斯已38歲，2024年巴黎奧運可能是3人最後一次穿上國家隊球衣聯手的機會。

35歲的柯瑞從未打過奧運，但美國男籃兵符前年交棒給勇士教頭柯爾（Steve Kerr），因此外界推測柯瑞極有可能為恩師效力。柯瑞日前自曝柯爾有招募他，是否參賽還要看屆時事情如何發展。

杜蘭特將在9月滿35歲，曾遭遇阿基里斯腱傷勢，休息1年時間。他過去在國際賽戰功彪炳，從2012倫敦奧運起，連拿3屆奧運金牌，東京奧運更擔任美國掌旗官。如果他明年參賽並奪下第4面金牌，將超越安東尼（Carmelo Anthony），獨居美國男籃史上最多奧運金牌球員，不過他目前未表態是否參賽。

美國男籃目前在國際籃總（FIBA）世界排名第2，僅次西班牙。隊史19次參加奧運，拿下16面金牌和1銀2銅，戰績143勝6敗。不過美國近年缺乏中鋒人才，因此先前傳出，他們想招募有喀麥隆、美國及法國公民身分的新科MVP安比德（Joel Embiid）入隊。

LeBron James Stephen Curry Kevin Durant

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