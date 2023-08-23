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NBA／哈登砲轟莫雷遭罰319萬 球員工會將為他提申訴
76人明星後衛「大鬍子」哈登（James Hardan）在近日公開批評球隊總管莫雷（Daryl Morey）是名騙子，並未履行日前對於他的承諾後，不過在今天卻傳出哈登將因此遭到聯盟重罰10萬美元（約台幣319.6萬元），但球員工會也力挺哈登，表示將會為其提出申訴。
哈登近日對外揭露與76人總管莫雷的協議，表示自己只要選擇執行新賽季合約，莫雷隨即就會將他交易出去，不過如今卻傳出莫雷並不打算將哈登送走，引發他的不滿，甚至公開指責莫雷是一名騙子，將永遠不想再跟他合作，與76人間的關係也已經步入無法修復的狀態。
不過哈登此番言論也引發聯盟的調查，認為他違反了聯盟公平交易原則中，禁止公開討論交易規則，將依據新版的勞資協議，對他處以10萬美元的罰款。
但球員工會也在今天發出一份聲明力挺哈登，強調不同意聯盟對於哈登進來的發言進行紀律處分，也不認為他的言行有違反公平交易原則，「因此，我們打算提出申訴，並讓我們的仲裁員審理此事。」
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