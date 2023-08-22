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世界盃熱身賽／T1 WISH邀家扶基金會孩童進場觀摩 關注弱勢孩童不遺餘力

聯合新聞網／ 綜合報導
T1 WISH邀家扶基金會孩童進場觀摩。 T1聯盟提供
T1 WISH邀家扶基金會孩童進場觀摩。 T1聯盟提供

今年暑假籃壇盛會連發，其中在新北市新莊體育館重磅登場的FIBA世界盃2023熱身賽已來到最後一日的賽程，台灣運彩xT1聯盟藉此機會，邀請家扶基金會29位孩童進場觀摩國際級賽事，除了讓孩童可以一睹頂級國家隊球員的丰采，透過T1 Wish的交流，期盼能協助更多的台灣籃球幼苗，學習頂級球星的拼勁與韌性，進而在國際舞台發光發熱！

台灣運彩副總經理蔡明哲與台灣運彩xT1聯盟策略行銷長蔡尚樺也到場陪伴孩童一起觀賽，台灣運彩副總經理蔡明哲表示：「台灣運彩希望透過運動彩券支持國內運動產業發展及運動人才培訓，而季外的T1 WISH公益活動，則是鞏固正在發芽的籃球幼苗，期望此次藉由觀摩世界盃熱身賽，推動弱勢孩童的平等受教權，補足家庭教育、照顧不足的部分，幫助孩子們擁有品格教育、提升自信的機會。」

台灣運彩xT1聯盟策略行銷長蔡尚樺過去關注弱勢孩童相關議題也不遺餘力，曾至偏鄉小學擔任早自習老師，自備教材與學生們互動，也曾至育幼院參與一日志工，擔任伴讀等角色，並鼓勵孩童多元學習、勇敢追夢，此次在參與T1 WISH公益活動後，也深刻感受到各個孩童都擁抱著不同夢想，並感謝有這個機會可以盡一份心力。

台灣運彩xT1聯盟策略行銷長蔡尚樺補充說道：「一直以來都很重視孩童教育相關議題，每次都很珍惜能跟孩子們交流的時間，互相給予彼此溫暖的感受是難能可貴的。此次也特別感謝聯盟的球員們，各個鐵漢柔情，面對孩子們的各種問題都能不厭其煩地給予解答，更幫助孩子培養健康的興趣。」

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