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NBA／落選秀到美國隊僅花兩年 里夫斯：我無法拒絕這個機會

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯在世界盃熱身賽表現相當優秀。 法新社
里夫斯在世界盃熱身賽表現相當優秀。 法新社

對於湖人年輕後衛里夫斯（Austin Reaves）來說，加入湖人這兩年猶如一趟驚奇之旅，起初身為聯盟邊緣人的他，靠著萬金油般的打法與強硬的競爭心態，不過才兩年的時間，就已經從一名未來渾沌不明的大齡新秀晉身國家隊戰將，他近期也在受訪時談到獲得國家隊邀請的心情。

里夫斯是新一代的勵志代名詞，不只在兩年內站穩聯盟、闖進分區冠軍戰、成為隊上僅次於兩名巨星詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）的第三得分點，還在季後收穫一張四年大約。

如今，早已不是泛泛之輩的里夫斯還獲得世界盃美國隊主帥柯爾（Steve Kerr）青睞，準備披上國家隊戰袍出賽，談到這份驚喜邀約，里夫斯說：「我對此感到超級驕傲，這是我一直想做的事情，能夠代表美國贏球、在國家隊史上留下痕跡，這是我無法拒絕的機會。」

里夫斯曾透露，由於祖母是德國人，身兼德國隊一哥的隊友施羅德（Dennis Schroder）整個賽季一直招募他來德國隊，但最終美國隊選擇找上他，自然也就沒有理由放棄這個機會，如今兩人將有機會在世界賽場上碰頭。

在目前美國隊打完的五場熱身賽，里夫斯的表現也十分亮眼，平均上場僅16.8分鐘就可以斬獲全隊第三高的11.4分，命中率高達60.6%，三分球命中率則是57.1%。

里夫斯在上一場逆轉德國的熱身賽更是取代布朗森（Jalen Brunson）、英格倫（Brandon Ingram）等人待滿收官，成功將適配任何體系的萬用特質帶到國家隊，也令湖人球迷更加期待這名驚奇小子在正賽時的表現。

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