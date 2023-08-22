NBA／巴特勒季後賽變「超級巴」 伊古達拉：最像布萊恩的人

在上一季NBA結束後，沒有人會再質疑熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽有多強，冷血的殺手本色讓球迷們替他冠上「超級巴」美名，而巴特勒在季後賽的實力球星們也有目共睹，剛退休的伊古達拉（Andre Iguodala）就大讚他是見過最像布萊恩（Kobe Bryant）的人。

巴特勒與熱火雖然最後兵敗總決賽，但以第八種子的身分在首輪締造「老八傳奇」、東區冠軍戰又在搶七大戰力克分區第二塞爾蒂克，本季對於熱火來說已然是個經典賽季，而巴特勒身為球隊一哥，季後賽場均轟下26.9分、6.5籃板、5.9助攻，各項數據都比例行賽更強，專為大場面而生的名聲也不脛而走。

前勇士球星伊古達拉曾效力過熱火兩個賽季，受訪時也提及對巴特勒的欣賞，認為他的意志力、心理素質堪比湖人傳奇布萊恩，「當我們回過頭看，巴特勒到底是怎麼做到這些的？他不會投三分、也不會從左側切入，不管你們怎麼評論他，他都會找到方法解決。在對戰公鹿時，他把球從右手運到左手，然後直接拔起三分球，他那時真的瘋了。」

伊古達拉補充：「他大概是我看過跟布萊恩心理素質最接近的人，他會找到方法帶我們贏球，我從沒見過這樣的意志力，他擁有布萊恩般的意志力，一股對於勝利的執著。」