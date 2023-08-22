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NBA／糗了！熱情與球迷合照卻被誤認 魔獸：我像杜蘭特嗎？
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）親民的印象深植人心，對於拍照或簽名的詢問也大多來者不拒，近期他再度發揮親和力與球迷合照，沒想到球迷發文後標註的竟然是八竿子打不著的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant），也讓霍華德無奈地在Instagram上自嘲。
霍華德在T1賽季結束後並沒有立刻返美，而是多待了兩周後才搭飛機回美國，留在台灣的這段日子霍華德熱情參與綜藝節目，並且推行公益活動，場上場下都博得球迷們的掌聲，在回美國前更是在機場簽好簽滿，淚灑機場向台灣球迷喊話：「永遠不會忘記你們！」
回到美國後霍華德在路上遇到一名女球迷請求合照，而他也大方回應，不過該球迷在事後卻沒標註到霍華德，反而是「死神」杜蘭特，她推特上寫道：「天啊我昨晚遇到杜蘭特，他人真的超好！」由於兩個人長相並不算接近，霍華德也親錄了一段影片無奈回應。
霍華德在Instagram上開玩笑發文：「我明明告訴她我是傳奇歌手詹姆斯（Rick James）」，並在影片中寫道：「她覺得我看起來像杜蘭特嗎？」
逗趣的回應也讓不少粉絲笑瘋，在留言表示：「她怎麼敢污辱我們的超人」、「還以為我眼睛出問題了」、「她可能真的沒在關心球賽。」
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