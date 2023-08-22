快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

NBA／「球哥」完成手術證實新賽季報銷 幫公牛管理層說話

聯合新聞網／ 綜合報導
「球哥」鮑爾。 美聯社
「球哥」鮑爾。 美聯社

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日親口證實已完成手術，新賽季將整季報銷，他樂觀看待傷勢復原，也幫公牛管理層說話。

鮑爾最後一次出賽是去年1月15日，他的傷勢始終是謎團，有傳聞指出連醫生都沒見過這種情況。他近日在老鷹隊楊恩（Trae Young）節目上證實，「當我第一次受傷時，我們都不知道發生什麼事，我看過很多醫生尋求醫治，這對我來說很困難，我不知道第二天會如何。」

鮑爾接著自曝近期動完一次大手術，「現在我們一直按計畫前進，走上正軌，希望一切順利。我把一切交給上帝，盡我所能，接受結果。」

2021-22年賽季公牛在鮑爾受傷前曾暫居東區第1，不過鮑爾受傷後戰績下滑，季後賽首輪更被公鹿隊淘汰；去年則是在附加賽不敵熱火隊。鮑爾表示，「我覺得管理層為我打造完美球隊，我可以做自己想做的事，打出我的風格，但我把一切搞砸了，我正在處理這個傷勢。」

Lonzo Ball

相關新聞

NBA／傳聯盟展開調查 哈登解釋為何罵莫雷是騙子

「大鬍子」哈登（James Harden）日前痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，引發聯盟調查是否違反勞資協議，據消息指出，哈登已向聯盟解釋說出該言論的原因。 據先前報導，聯盟正

NBA／莫蘭特老爸也不挺 還不避諱以兒子為例警惕訓練營學員

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是NBA近年來最爭議不斷的球員，不只發言時常引來熱議，目前也將因被拍到持槍而在新賽季禁賽25場，令灰熊一個頭兩個大，他的父親老莫蘭特老莫蘭特（Tee Morant）

NBA／加魯巴被雷霆裁掉 西班牙世界盃只剩1名現役NBA球員

世界盃籃球賽即將展開，FIBA排名第1的西班牙日前已公布12人名單。雷霆隊今天宣布裁掉加魯巴（Usman Garuba）後，只剩1名現役NBA球員。 加魯巴休賽季先被交易到老鷹隊，再被送往雷霆。

NBA／建議76人打包雙星做交易 球評柏金斯：他們該重建了

76人自從喊出「相信過程」後已近十年，期間確實透過重建讓球隊煥然一新，目前已經連6年闖入季後賽，然卻遲遲無法更上層樓，隨著本季明星控衛哈登（James Harden）去意甚堅，76人的爭冠之路逐漸變得

NBA／「球哥」完成手術證實新賽季報銷 幫公牛管理層說話

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日親口證實已完成手術，新賽季將整季報銷，他樂觀看待傷勢復原，也幫公牛管理層說話。 鮑爾最後一次出賽是去年1月15日，他的傷勢始終是謎團，有傳聞指出連醫

世界盃熱身賽／球星阿洛尤與立陶宛教練開課 周俊三、陳信安都來了

本次FIBA世界盃2023熱身賽除了精彩賽事之外，今(21)日舉行「國際教練研習營」，國際師資重磅登場，由立陶宛國家代表隊教練團 Benas Matkevicius、Tomas Rinkevicius

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦