NBA／「球哥」完成手術證實新賽季報銷 幫公牛管理層說話

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日親口證實已完成手術，新賽季將整季報銷，他樂觀看待傷勢復原，也幫公牛管理層說話。

鮑爾最後一次出賽是去年1月15日，他的傷勢始終是謎團，有傳聞指出連醫生都沒見過這種情況。他近日在老鷹隊楊恩（Trae Young）節目上證實，「當我第一次受傷時，我們都不知道發生什麼事，我看過很多醫生尋求醫治，這對我來說很困難，我不知道第二天會如何。」

鮑爾接著自曝近期動完一次大手術，「現在我們一直按計畫前進，走上正軌，希望一切順利。我把一切交給上帝，盡我所能，接受結果。」

2021-22年賽季公牛在鮑爾受傷前曾暫居東區第1，不過鮑爾受傷後戰績下滑，季後賽首輪更被公鹿隊淘汰；去年則是在附加賽不敵熱火隊。鮑爾表示，「我覺得管理層為我打造完美球隊，我可以做自己想做的事，打出我的風格，但我把一切搞砸了，我正在處理這個傷勢。」