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NBA／加魯巴被雷霆裁掉 西班牙世界盃只剩1名現役NBA球員

聯合新聞網／ 綜合報導
加魯巴。 歐新社
加魯巴。 歐新社

世界盃籃球賽即將展開，FIBA排名第1的西班牙日前已公布12人名單。雷霆隊今天宣布裁掉加魯巴（Usman Garuba）後，只剩1名現役NBA球員。

加魯巴休賽季先被交易到老鷹隊，再被送往雷霆。他先前受訪指出，當年選秀會更希望被雷霆隊選中，並認為自己和雷霆的球風比較合適，沒想到今天被裁掉。他也在個人推特發文，「我會證明大家都是錯的，記住我的話。」

加魯巴被裁掉後，本屆世界盃西班牙球員名單，剩灰熊隊艾爾達瑪（Santi Aldama）是現役NBA球員。不過球員名單仍不乏前NBA好手，包含W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）、J.厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）兩兄弟、老將費南德茲（Rudy Fernandez）、阿比尼斯（Alex Abrines）、克萊佛（Victor Claver）。

西班牙在今年世界盃小組賽被分在G組，同組對手有巴西、伊朗及象牙海岸。

雷霆

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