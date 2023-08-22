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NBA／莫蘭特老爸也不挺 還不避諱以兒子為例警惕訓練營學員
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是NBA近年來最爭議不斷的球員，不只發言時常引來熱議，目前也將因被拍到持槍而在新賽季禁賽25場，令灰熊一個頭兩個大，他的父親老莫蘭特老莫蘭特（Tee Morant）近期也公開以兒子為例子警告年輕球員。
莫蘭特在季中就曾因持槍事件而遭禁賽8場，沒想到季後賽被淘汰後不知悔改，再度在朋友的直播中被捕捉到拿槍的畫面，經過NBA調查後決定重懲25場禁賽，對於上賽季排名西區第二的灰熊造成不小戰力打擊。
事實上，莫蘭特的成長環境比一些來自貧窮家庭的NBA球員還要好，他的父親曾是運動員，經濟水準不低，與家庭的關係也很緊密，並非如同外界想像的出身自街頭。
老莫蘭特近期參與位在紐奧良的訓練營，訓練告一段落時他在學員面前發表演說，提醒他們得為人生每個決定負責，也提到莫蘭特會陷入如今處境，他自己必須負最大責任，「我兒子並非因為身邊的人而會陷入麻煩，他陷入麻煩取決於個人的決定。」
老莫蘭特以此為例子告誡現場球員：「你生活當中所做最渺小的決定能為你的人生帶來天翻地覆的影響，當我談論人生及生活時，我變得有些激動......但我只是想告訴你們該做正確的決定。」
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