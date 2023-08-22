NBA／莫蘭特老爸也不挺 還不避諱以兒子為例警惕訓練營學員

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）是NBA近年來最爭議不斷的球員，不只發言時常引來熱議，目前也將因被拍到持槍而在新賽季禁賽25場，令灰熊一個頭兩個大，他的父親老莫蘭特老莫蘭特（Tee Morant）近期也公開以兒子為例子警告年輕球員。

“My son didn’t get in trouble cause of people around him. He got in trouble because of his decisions.”



Tee Morant speaks to the attendees at the Up Next Elite Camp in New Orleans. One of the topics the kids asked about today was how to handle when people are talking about you. pic.twitter.com/DNtfLfmzBy — REL (@relmyers) 2023年8月19日

莫蘭特在季中就曾因持槍事件而遭禁賽8場，沒想到季後賽被淘汰後不知悔改，再度在朋友的直播中被捕捉到拿槍的畫面，經過NBA調查後決定重懲25場禁賽，對於上賽季排名西區第二的灰熊造成不小戰力打擊。

老莫蘭特認為兒子必須為所做的決定負責。 美聯社

事實上，莫蘭特的成長環境比一些來自貧窮家庭的NBA球員還要好，他的父親曾是運動員，經濟水準不低，與家庭的關係也很緊密，並非如同外界想像的出身自街頭。

老莫蘭特近期參與位在紐奧良的訓練營，訓練告一段落時他在學員面前發表演說，提醒他們得為人生每個決定負責，也提到莫蘭特會陷入如今處境，他自己必須負最大責任，「我兒子並非因為身邊的人而會陷入麻煩，他陷入麻煩取決於個人的決定。」

老莫蘭特以此為例子告誡現場球員：「你生活當中所做最渺小的決定能為你的人生帶來天翻地覆的影響，當我談論人生及生活時，我變得有些激動......但我只是想告訴你們該做正確的決定。」