NBA／傳聯盟展開調查 哈登解釋為何罵莫雷是騙子

「大鬍子」哈登（James Harden）日前痛罵76人總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，引發聯盟調查是否違反勞資協議，據消息指出，哈登已向聯盟解釋說出該言論的原因。

據先前報導，聯盟正對哈登與76人進行調查，試圖了解哈登的行為有無違反NBA勞資協議。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天指出，哈登向聯盟解釋，莫雷答應他，只要執行下一季3560萬美元的合約球員選項，就會把他交易掉，如今球隊卻打算留下他，所以才痛罵莫雷是騙子。

莫雷過去面臨過類似情況，西蒙斯（Ben Simmons）當初喊完「賣我」後，2021-22年賽季被留在隊上一段時間，等待時機成熟後，向籃網交易回哈登。

哈登2021年也向火箭隊提過交易申請，球隊沒有馬上完成，他就直接擺爛不出席訓練營。不過《雅虎體育》認為，這次哈登有可能出席76人訓練營，可能會用其他方式表達不滿。