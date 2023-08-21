世界盃熱身賽／球星阿洛尤與立陶宛教練開課 周俊三、陳信安都來了

本次FIBA世界盃2023熱身賽除了精彩賽事之外，今(21)日舉行「國際教練研習營」，國際師資重磅登場，由立陶宛國家代表隊教練團 Benas Matkevicius、Tomas Rinkevicius、Giedrius Zibenas與波多黎各傳奇球星阿洛尤(Carlos Arroyo)接連授課，為研習營帶來一系列共4堂不同主題與籃球元素的課程。

主辦單位立陶宛籃球協會秘書長 Mindaugas Balciunas表示：「這次熱身賽選在台灣舉辦，不僅是為了備戰世界盃，也希望能夠促進與台灣籃壇不同面向的交流，很開心能能看到這麼多佼佼者共襄盛舉此次的教練研習活動。」

承辦單位悍創運動行銷創辦人張運智則說道：「藉由舉辦這次的世界盃熱身賽，不僅能夠看到精采的立陶宛國家隊表現，更能夠有這個良好的契機，邀請立陶宛國家隊的教練團與波多黎各傳奇球星為台灣籃球傾囊相授，感到萬分幸運，也期許今日參與活動的教練都能夠滿載而歸。」

此次國際教練研習營共有80名學員報名參與，不僅是跨聯盟的交流，更是籃球體系的橫向突破，出席名單包含台灣啤酒周俊三、彰化柏力力吳俊雄、台元紡織邱啟益、中華電信柯孟儀、新北中信特攻許時清、台啤雲豹Michael Olson、臺中太陽許智超、高雄海神朱永弘、台啤雲豹顏行書、臺北富邦勇士吳永仁、新北國王李惟恩、新竹攻城獅林冠綸、桃園領航猿陳信安、福爾摩沙夢想家陳世念等，共計高達50名資深球隊名教出席共襄盛舉，其中更有2名香港職訓局的籃球教練特地跨海前來參與研習。

波多黎各傳奇球星Carlos Arroyo在課前特地與所有參與研習營的教練握手致意，Carlos Arroyo說明：「此舉為表尊重與禮貌，感謝所有報名參與並願意撥出時間進行交流的教練們，也很榮幸能與台灣眾多職業籃球教練有深度的對談，希望往後能將這種國際間的交流延續下去。」

FIBA世界盃2023熱身賽即將進入尾聲，前兩日賽況由波多黎各國家代表隊二連戰分別對上立陶宛國家代表隊與拉脫維亞國家代表隊，明(22)日立陶宛國家代表隊將對決拉脫維亞國家代表隊，熱身賽精彩賽事千萬別錯過。精彩賽事可至拓元售票系統上線上購票(https://tixcraft.com/activity/detail/23_fibawcpg)。

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供

FIBA世界盃2023熱身賽國際教練研習營。 悍創運動行銷提供