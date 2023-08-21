快訊

破天荒！高雄捐血送龍蝦 捐500C.C送2隻「現賺600元」

俄烏戰爭開打...美歐制裁莫斯科 「這國家」趁機賺大錢

涉性侵稚齡3姊妹畏罪墜樓 他是20年前犯下「大貓偷拍案」主角

NBA／不認為波爾上季在勇士打很爛 伊古達拉：他能一直罰球

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(右)。 美聯社
波爾(右)。 美聯社

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師隊，效力勇士多年的老將伊古達拉（Andre Igoudala）近日受訪時為這位小老弟抱不平，並預測他在巫師會有好表現。

波爾上季例行賽場均20.4分4.5助攻，不過他在季後賽表現不佳，成為許多球迷批評的對象。伊古達拉則發表自己對波爾的看法，「他是我們上季唯一能持續靠罰球得分的球員（場均罰5.1次）。人們好像覺得他一整年打得很糟。我會想，『這是糟糕的一年？』他平均得到20分。他今年將輕而易舉得到25分。」

伊古達拉透露自己和波爾有保持聯絡，「他正朝著正確方向前進，我聽說他和新隊友交流過，他了解每個隊友的一切，我覺得他已經開始往成功的路上邁進。」

巫師休賽季進行陣容大改組，效力11季的當家球星比爾（Bradley Beal）被交易到太陽隊，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則被送往塞爾蒂克隊。庫茲瑪（Kyle Kuzma）上季打出生涯年，場均攻下21.2分7.2籃板，休賽季和巫師以4年1.02億美元續約，下賽季他預計要和波爾扛起球隊得分重任。

Jordan Poole

相關新聞

NBA／不解哈登堅決離開76人 米勒：安比德不是MVP嗎？

哈登（James Harden）休賽季提出交易申請，卻和76人球團陷入僵局，如今76人確定終止哈登交易談判，將哈登留在原隊，而哈登方也祭出強硬手段，不只宣告缺席訓練營，更在中國的宣傳行程中大罵總管莫雷

NBA／不認為波爾上季在勇士打很爛 伊古達拉：他能一直罰球

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師隊，效力勇士多年的老將伊古達拉（Andre Igoudala）近日受訪時為這位小老弟抱不平，並預測他在巫師會有好表現。 波爾上季例行賽場均2

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹二兒子：我們在找地點

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）二兒子馬克斯（Marcus Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）公開戀情超過半年，如今傳出兩人將步入

世界盃熱身賽／眾球星吹捧愛德華表現 柯爾：他就是美國隊領袖

美國男籃今天和德國進行世界盃熱身賽，雖一度陷入16分落後，但末節展開大反撲，打出一波18：0的攻勢，最終以99：91打敗德國，熱身賽5戰全勝。 灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edward

NBA／談三節轟60分代表作 湯普森：幸好那晚不是喬治守我

勇士「湯神」湯普森（Klay Thompson）生涯經典戰役無數，季後賽「G6湯」的威名更是不少球隊永遠的噩夢，在例行賽曾創下單節37分、單場14顆三分至今也都是NBA紀錄，但要說湯普森最神的單場表現

NBA／巴哈馬男籃想找勇士湯普森助拳 需美國籃協同意

巴哈馬男籃靠著NBA三劍客亮眼表現，晉級奧運資格賽第二階段。巴哈馬籃協主席霍頓（Eugene Horton）還透露，打算找勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）助拳。 巴哈馬擁有太陽隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦