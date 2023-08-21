NBA／不認為波爾上季在勇士打很爛 伊古達拉：他能一直罰球

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師隊，效力勇士多年的老將伊古達拉（Andre Igoudala）近日受訪時為這位小老弟抱不平，並預測他在巫師會有好表現。

波爾上季例行賽場均20.4分4.5助攻，不過他在季後賽表現不佳，成為許多球迷批評的對象。伊古達拉則發表自己對波爾的看法，「他是我們上季唯一能持續靠罰球得分的球員（場均罰5.1次）。人們好像覺得他一整年打得很糟。我會想，『這是糟糕的一年？』他平均得到20分。他今年將輕而易舉得到25分。」

伊古達拉透露自己和波爾有保持聯絡，「他正朝著正確方向前進，我聽說他和新隊友交流過，他了解每個隊友的一切，我覺得他已經開始往成功的路上邁進。」

巫師休賽季進行陣容大改組，效力11季的當家球星比爾（Bradley Beal）被交易到太陽隊，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則被送往塞爾蒂克隊。庫茲瑪（Kyle Kuzma）上季打出生涯年，場均攻下21.2分7.2籃板，休賽季和巫師以4年1.02億美元續約，下賽季他預計要和波爾扛起球隊得分重任。