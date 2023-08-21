NBA／巴哈馬男籃想找勇士湯普森助拳 需美國籃協同意

巴哈馬男籃靠著NBA三劍客亮眼表現，晉級奧運資格賽第二階段。巴哈馬籃協主席霍頓（Eugene Horton）還透露，打算找勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）助拳。

巴哈馬擁有太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）、太陽老將葛登（Eric Gordon），以及溜馬隊射手希爾德（Buddy Hield）。其中葛登曾代表美國打世錦賽，不過他的母親是巴哈馬人，加上國際籃總（FIBA）以巴哈馬是「籃球發展中國家」為由，開特例讓他加入巴哈馬隊。

不只葛登，霍頓還期待K.湯普森能加入巴哈馬隊，因為他的父親M.湯普森（Mychal Thompson）出生於巴哈馬。

K.湯普森曾幫助美國拿下2014年世界盃冠軍、2016年里約奧運金牌。霍頓解釋：「需要K.湯普森表達加入巴哈馬的興趣，還要美國籃協同意放人。」