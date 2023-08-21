快訊

中職／劉俊豪社群飆前女友母親三字經遭提告 悍將將有內規處置

玉山煮食釀火燒山！NCC前專委喬建中2罪各判6月 遭求償2.88億

建案有「台大」不行！ 這社區收到限期移除信 網友：學校站得住腳

NBA／巴哈馬男籃想找勇士湯普森助拳 需美國籃協同意

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社

巴哈馬男籃靠著NBA三劍客亮眼表現，晉級奧運資格賽第二階段。巴哈馬籃協主席霍頓（Eugene Horton）還透露，打算找勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）助拳。

巴哈馬擁有太陽隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）、太陽老將葛登（Eric Gordon），以及溜馬隊射手希爾德（Buddy Hield）。其中葛登曾代表美國打世錦賽，不過他的母親是巴哈馬人，加上國際籃總（FIBA）以巴哈馬是「籃球發展中國家」為由，開特例讓他加入巴哈馬隊。

不只葛登，霍頓還期待K.湯普森能加入巴哈馬隊，因為他的父親M.湯普森（Mychal Thompson）出生於巴哈馬。

K.湯普森曾幫助美國拿下2014年世界盃冠軍、2016年里約奧運金牌。霍頓解釋：「需要K.湯普森表達加入巴哈馬的興趣，還要美國籃協同意放人。」

Klay Thompson

相關新聞

NBA／不解哈登堅決離開76人 米勒：安比德不是MVP嗎？

哈登（James Harden）休賽季提出交易申請，卻和76人球團陷入僵局，如今76人確定終止哈登交易談判，將哈登留在原隊，而哈登方也祭出強硬手段，不只宣告缺席訓練營，更在中國的宣傳行程中大罵總管莫雷

NBA／保羅曝教練驚訝他穿勇士球衣 前冠軍後衛談磨合關鍵

資深控衛保羅（Chris Paul）曾多次和勇士隊在季後賽對決，因此他今年被交易到勇士引發球迷熱議。保羅近日在節目透露，有教練不敢相信他加入勇士。另外，前勇士後衛李文斯頓（Shaun Livingst

世界盃熱身賽／愛德華34分領軍 美國險勝德國

美國男籃今天在世界盃熱身賽最終戰對上德國險些踢到鐵板，幸好靠著愛德華全場攻下34分，幫助美國隊克服最多16分的落後差距...

NBA／巴哈馬三劍客合砍52分率隊晉級 阿根廷無緣巴黎奧運

巴黎奧運美洲區資格預選賽今天結束，巴哈馬隊在3位NBA球員帶領下，以82：75打敗南美強權阿根廷，挺進奧運資格預選賽第二階段。 本場比賽太陽隊艾頓（Deandre Ayton）只攻下10分，但他

NBA／接班美國男籃新一哥 愛德華心中歷史最佳球員是杜蘭特

2020年選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）上季首度入選明星賽，逐漸展現灰狼隊王牌風範，更在這個夏天入選世界盃男籃賽美國隊，被寄望能扛下頭號得分點。而愛德華近期受訪時也談到，心中歷史最佳

世界盃熱身賽／拉脫維亞開胡 教頭：不因球員缺席亂了陣腳

「FIBA世界盃2023熱身賽」第二場熱身賽事由拉脫維亞國家代表隊對上波多黎各國家代表隊，上半場賽事戰況膠著，波多黎各僅以35:33稍稍落後拉脫維亞。下半場波多黎各在後衛湯普森(Ethan Thomp

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦