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NBA／巴哈馬三劍客合砍52分率隊晉級 阿根廷無緣巴黎奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊艾頓(右)。 截圖自推特
太陽隊艾頓(右)。 截圖自推特

巴黎奧運美洲區資格預選賽今天結束，巴哈馬隊在3位NBA球員帶領下，以82：75打敗南美強權阿根廷，挺進奧運資格預選賽第二階段。

本場比賽太陽隊艾頓（Deandre Ayton）只攻下10分，但他狂抓21個籃板，包含5個進攻籃板。太陽老將葛登（Eric Gordon）則拿到27分，溜馬隊希爾德（Buddy Hield）也挹注15分，三人合砍52分幫助巴哈馬贏球。

阿根廷世界排名第4，但近年面臨換血，前金塊隊後衛坎帕佐（Facundo Campazzo）繳出14分17助攻數據也無濟於事，落敗後確定無緣明年巴黎奧運。

本場比賽結束後，第一階段奧運資格預選賽全數落幕，分別由喀麥隆、巴哈馬、巴林、波蘭及克羅埃西亞拿到資格。

巴黎奧運有12支參賽球隊，目前僅東道主法國確定有資格，世界盃將從非洲、亞洲和大洋洲各取1隊戰績最佳進入奧運；歐洲、美洲則是戰績前2得到資格。剩餘名額將從未取得資格的世界盃隊伍，加上第一階段資格賽5隊，進行24搶4的第二階段預選賽。

Deandre Ayton Eric Gordon

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