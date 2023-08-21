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NBA／不解哈登堅決離開76人 米勒：安比德不是MVP嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)執意要離開76人。 法新社
哈登(左)執意要離開76人。 法新社

哈登（James Harden）休賽季提出交易申請，卻和76人球團陷入僵局，如今76人確定終止哈登交易談判，將哈登留在原隊，而哈登方也祭出強硬手段，不只宣告缺席訓練營，更在中國的宣傳行程中大罵總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，如此不惜徹底撕破臉也要離開球隊的態度也引起不少球迷熱議。

哈登與76人陣營的關係看起來似乎已覆水難收，最主要原因在於莫雷仍把76人視作爭冠級別的球隊，不想要在交易中折損球隊戰力，只願接受能讓陣容升級的包裹。

但問題在於，既然76人是一支穩定的季後賽球隊，上賽季戰績也高居東區第三，並非與冠軍可能性絕緣，為何尚未嘗過歐布萊恩金盃滋味的哈登會堅持想離開？溜馬傳奇「大嘴」米勒（Reggie Miller）對此也深感疑惑。「安比德（Joel Embiid）是上賽季的MVP對吧？你有聽過任何球員說不想跟MVP打球的嗎？誰會不想跟MVP並肩作戰？」

米勒說：「這種感覺很難想像，好比穆雷（Jamal Murray）說不想跟約柯奇（Nikola Jokic）打球、米道頓（Khris Middleton）不想跟安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搭檔、熱火時期的韋德（Dwyane Wade）想逃離前一年才拿MVP的詹姆斯（LeBron James）。」

隨著哈登與76人之間的關係越來越緊張，留給76人的爭冠窗口恐怕正不斷縮小，也傳出有不少潛在球隊比起哈登，更專注在鎖定安比德的未來動向。

Joel Embiid

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