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世界盃熱身賽／愛德華34分領軍 美國險勝德國

中央社／ 台北21日電
美國男籃今天在世界盃熱身賽最終戰對上德國險些踢到鐵板，幸好靠著愛德華（Anthony Edwards）全場攻下34分，幫助美國隊克服最多16分的落後差距，終場以99：91擊敗德國。 法新社
美國男籃今天在世界盃熱身賽最終戰對上德國險些踢到鐵板，幸好靠著愛德華（Anthony Edwards）全場攻下34分，幫助美國隊克服最多16分的落後差距，終場以99：91擊敗德國。 法新社

美國男籃今天在世界盃熱身賽最終戰對上德國險些踢到鐵板，幸好靠著愛德華全場攻下34分，幫助美國隊克服最多16分的落後差距，終場以99比91擊敗德國，維持熱身賽5戰全勝。

美國隊預計今天傍晚離開阿布達比，前往菲律賓馬尼拉備戰8月25日開幕的世界盃男籃賽。美國隊今年預賽和希臘、紐西蘭、約旦同組，將於台灣時間8月26日晚間8時40分首戰紐西蘭。

美國隊在之前的4場熱身賽平均勝對手超過20分，但今天遇到人高馬大的德國隊卻陷入苦戰，不但開賽後就一直處於落後局面，第3節還一度落後達全場最多的16分。

幸好美國隊靠著愛德華（Anthony Edwards）帶頭反撲，他全場20投11中、攻下34分，攻守兩端都幫助美國隊打出一波18比0攻勢，德國隊則長達6分鐘都沒能得分，讓美國隊驚險逆轉獲勝。

今年夏天愛德華和美國職籃NBA明尼蘇達灰狼簽下5年2.6億美元（約新台幣83億元）的頂級合約，今天立刻展現出他的價值。美國媒體ESPN報導，愛德華在賽後受訪時說：「天啊，這真的太有趣了，我們一度落後16分，能克服這樣的逆境實在很令人振奮。」

除了愛德華外，替補控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場也攻下18分，其中17分是在下半場追分時得到的，完全補上先發後衛布朗森（Jalen Brunson）低迷的表現。

儘管美國隊在世界盃前的熱身賽5戰全勝，但ESPN還是點出美國隊的最大問題，就是身材不足。

ESPN報導，美國隊雖然速度快、球員多功能，但全隊僅傑克森（Jaren Jackson Jr.）1名大個子。以今天對上德國的鋒線群平均身高達209公分為例，就讓美國隊難以抗衡，全場團隊籃板以35比46落後德國，二次得分美國隊也以7比21大幅落後，這點在世界盃遇到歐洲列強時將是一大隱憂。

愛德華 美國 德國

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