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NBA／保羅曝教練驚訝他穿勇士球衣 前冠軍後衛談磨合關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(右)。 美聯社
保羅(右)。 美聯社

資深控衛保羅（Chris Paul）曾多次和勇士隊在季後賽對決，因此他今年被交易到勇士引發球迷熱議。保羅近日在節目透露，有教練不敢相信他加入勇士。另外，前勇士後衛李文斯頓（Shaun Livingston）也點出保羅能否融入勇士的關鍵。

保羅在節目上被問到，「如果有時空旅人告訴快艇或火箭隊時期的你，未來你會效力勇士，你會回他什麼。」保羅說：「見鬼！這不可能。」

保羅回憶先前和柯瑞（Stephen Curry）在拉斯維加斯訓練，有教練看見他穿勇士訓練衣後直言「這太瘋狂了」，大家都覺得這件事很酷。

儘管保羅生涯12度入選全明星，不過他在場上節奏偏慢，能否融入主打快速球風的勇士，備受外界質疑。曾幫勇士拿下3座冠軍的李文斯頓近日受訪時直言，「關鍵是格林（Draymond Green）和保羅能否共存。」

「這兩人都喜歡『主導』，以自己的方式成為領袖。他們都是自尊心和自我意識很強的球員，成就超越自身潛力和外界期望，他們能在休息室共存嗎？」李文斯頓說。

勇士 Chris Paul

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