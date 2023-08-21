NBA／接班美國男籃新一哥 愛德華心中歷史最佳球員是杜蘭特

2020年選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）上季首度入選明星賽，逐漸展現灰狼隊王牌風範，更在這個夏天入選世界盃男籃賽美國隊，被寄望能扛下頭號得分點。而愛德華近期受訪時也談到，心中歷史最佳球員是同為頂尖砍分手的杜蘭特（Kevin Durant）。

愛德華在職業初期曾一度被球迷質疑對於籃球的熱情不夠，但他隨即用表現粉碎了這些疑問，本季他繳出場均24.6分、4.4助攻、5.8籃板，各項數據都是生涯新高，並首度成為全明星。雖然灰狼季後賽首輪不敵冠軍金塊隊遭淘汰，但愛德華在季後賽表現更升級，場均得分飆漲到31.6分，季末獲得5年2.6億美元大約、入選美國男籃代表隊，堪稱是收穫滿滿的一年。

愛德華過去就曾屢次表達對「死神」杜蘭特的欣賞，近期的訪問更稱他為GOAT，他給出的理由是：「他是如此熱愛比賽，讓我想到了自己。上了場後他什麼都不管，看待比賽的態度就只有兩種，不是投進就是投丟。很多人會帶太多包袱到場上，但進球或不進球，這點無論如何都不會變，所以繼續出手就好了。」

上季被交易至太陽隊的杜蘭特在2019年休賽季加入籃網隊，本季將是他暌違五年再次在西區開季，當被問及是否會期待和杜蘭特新賽季的對決，愛德華也不改自信本色笑回：「不，我已經對戰他很多次了，現在應該是他要期待在球場上對到我了。」

杜蘭特生涯效力美國國家隊戰績顯赫，曾三度獲得奧運金牌和一次世界盃冠軍，未來愛德華有機會接下美國隊火炬，接下來的首要目標是效法老大哥將世界盃冠軍帶回家。