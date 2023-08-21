快訊

鬼月逢水逆！命理師示警5星座「凶上加凶」獅子人財兩失、第一名當心車關

台人夏天穿短袖遊日本遭海關攔查3次 原因曝光他傻眼「誰信？」

「山道猴子的一生」主角裝闊、借信貸、活在虛擬世界！專家指出5大錯誤財務決策

NBA／接班美國男籃新一哥 愛德華心中歷史最佳球員是杜蘭特

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華從不掩飾對杜蘭特的欣賞。 法新社
愛德華從不掩飾對杜蘭特的欣賞。 法新社

2020年選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）上季首度入選明星賽，逐漸展現灰狼隊王牌風範，更在這個夏天入選世界盃男籃賽美國隊，被寄望能扛下頭號得分點。而愛德華近期受訪時也談到，心中歷史最佳球員是同為頂尖砍分手的杜蘭特（Kevin Durant）。

愛德華在職業初期曾一度被球迷質疑對於籃球的熱情不夠，但他隨即用表現粉碎了這些疑問，本季他繳出場均24.6分、4.4助攻、5.8籃板，各項數據都是生涯新高，並首度成為全明星。雖然灰狼季後賽首輪不敵冠軍金塊隊遭淘汰，但愛德華在季後賽表現更升級，場均得分飆漲到31.6分，季末獲得5年2.6億美元大約、入選美國男籃代表隊，堪稱是收穫滿滿的一年。

愛德華過去就曾屢次表達對「死神」杜蘭特的欣賞，近期的訪問更稱他為GOAT，他給出的理由是：「他是如此熱愛比賽，讓我想到了自己。上了場後他什麼都不管，看待比賽的態度就只有兩種，不是投進就是投丟。很多人會帶太多包袱到場上，但進球或不進球，這點無論如何都不會變，所以繼續出手就好了。」

上季被交易至太陽隊的杜蘭特在2019年休賽季加入籃網隊，本季將是他暌違五年再次在西區開季，當被問及是否會期待和杜蘭特新賽季的對決，愛德華也不改自信本色笑回：「不，我已經對戰他很多次了，現在應該是他要期待在球場上對到我了。」

杜蘭特生涯效力美國國家隊戰績顯赫，曾三度獲得奧運金牌和一次世界盃冠軍，未來愛德華有機會接下美國隊火炬，接下來的首要目標是效法老大哥將世界盃冠軍帶回家。

相關新聞

NBA／接班美國男籃新一哥 愛德華心中歷史最佳球員是杜蘭特

2020年選秀狀元愛德華（Anthony Edwards）上季首度入選明星賽，逐漸展現灰狼隊王牌風範，更在這個夏天入選世界盃男籃賽美國隊，被寄望能扛下頭號得分點。而愛德華近期受訪時也談到，心中歷史最佳

世界盃熱身賽／拉脫維亞開胡 教頭：不因球員缺席亂了陣腳

「FIBA世界盃2023熱身賽」第二場熱身賽事由拉脫維亞國家代表隊對上波多黎各國家代表隊，上半場賽事戰況膠著，波多黎各僅以35:33稍稍落後拉脫維亞。下半場波多黎各在後衛湯普森(Ethan Thomp

世界盃熱身賽／波爾辛吉斯場邊坐 拉脫維亞勝波多黎各

在新莊體育館舉行的世界盃男籃熱身賽，今天由拉脫維亞對上波多黎各，儘管拉脫維亞的NBA球星波爾辛吉斯因傷無法登場，但拉脫維亞...

NBA／太陽三巨頭火力超恐怖 里拉德：他們是怪物三人組

太陽繼上季中交易來「死神」杜蘭特（Kevin Durant）後，休賽季持續發動大交易，以老牌控衛保羅（Chris Paul）為首的包裹交易來了巫師一哥比爾（Bradley Beal），與杜蘭特、布克（

NBA／都跟你說了放手 哈登坦言已無法和76人修補關係

整個休賽季傳得沸沸揚揚的「哈登人生」最終在76人宣告停止交易談判後終止，對此最不滿的莫過於哈登本人，不只宣告將缺席季前球隊訓練營，更公開對外怒嗆總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，強硬的態度也替

NBA／沒進奧運就從國家隊引退 渡邊雄太：請大家借給我力量

不到一個禮拜內即將開打的世界盃男籃賽關係到2024年巴黎奧運的資格，對所有國家來說都有輸不得的壓力，日本與德國、澳洲、芬蘭等隊同列E組，場場皆是硬仗。身為日本陣中頭號球星的渡邊雄太也有所覺悟，近期就在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦