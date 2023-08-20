女足世界盃／冠軍戰西班牙1比0擊退英格蘭 首度奪冠

世界盃女子足球賽冠軍戰今天登場，由都未曾奪冠的兩強英格蘭和西班牙對決，終場西班牙以1比0擊敗英格蘭 ，締造歷史成為世界女足新科霸主。

此役西班牙自始即掌握控球優勢，雙方僵持到第29分鐘時，英格蘭在中場失球，西班牙發動快攻，後衛卡孟納（Olga Carmona）率先攻門破網，助球隊搶得領先優勢。此後雙方都無建樹，終場西班牙就以1比0取勝。

這場比賽在澳洲大城雪梨的澳洲體育場（StadiumAustralia）舉行，吸引爆滿的7萬5000球迷觀戰。由澳洲和紐西蘭共同主辦的這屆女足世界盃有32隊參賽，規模為歷來最大，一個月來的62場比賽共吸引約200萬觀眾入場，平均每場可望超過3萬人，將刷新歷來紀錄。（譯者：林治平）112820