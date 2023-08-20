世界盃熱身賽／拉脫維亞開胡 教頭：不因球員缺席亂了陣腳

「FIBA世界盃2023熱身賽」第二場熱身賽事由拉脫維亞國家代表隊對上波多黎各國家代表隊，上半場賽事戰況膠著，波多黎各僅以35:33稍稍落後拉脫維亞。下半場波多黎各在後衛湯普森(Ethan Thompson)帶動下，嘗試多方組合、緊咬比分，但拉脫維亞仍以流場的小組進攻模式，以及團隊高達36.4%三分命中率，終場以84:72取得本場勝利。

本場賽事中拉脫維亞共四人得分上雙，其中當家小前鋒伯者斯(Davis Bertans)奪下13分、4籃板的表現力壓全場，獲得滿堂喝采。拉脫維亞國家代表隊總教練班奇(Luca Banchi)於賽後記者會上表示：「可以與波多黎各國家代表隊交手，對於拉脫維亞調整狀態來說非常合適，能夠有這個機會非常難得。今天取得了熱身賽首場勝利，接下來仍會持續調整球隊最佳狀態，以最好的形式參與世界盃。」

而波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)雖退出拉脫維亞國家代表隊，仍心繫世界盃熱身賽，到場邊為球隊支持。對於波爾辛吉斯的缺席，總教練表示：「拉脫維亞國家代表隊的訓練與籌備都在進度上，我們不會因為球員的缺席而亂了陣腳，所有的準備都已經就緒，也將持續調整狀態來面對世界盃。」

波多黎各今日以中鋒羅密歐(Ismael Romero)的表現較為出色，登場19分鐘內攻下14分、5籃板、1阻攻，頻頻強攻油漆區，驚艷全場。羅密歐在賽後記者會上說道：「儘管對方有身高優勢，我們仍打出自己的球風，外線不佳，內線就需要扛起來。」陣中主力控球華特斯(Tremont Waters)今日貢獻8分、3助攻、2抄截，二度參與賽後記者會的Tremont Waters表示：「很開心能夠來台灣參與熱身賽，也感謝台灣球迷熱情相待，之後面對世界盃將會全力以赴。」

而波多黎各國家代表隊雖接連兩場熱身賽都以小分差吞下二連敗，總教練柯隆(Nelson Colon)表示：「能夠與不同國家代表隊進行對抗並從中獲取經驗與養分，這對於波多黎各國家代表隊來說非常值得，讓球員能夠有機會進行修正。另外，再次感謝主辦單位的邀約，非常希望未來還能有機會回到台灣參與賽事。」

本屆FIBA世界盃2023熱身賽不僅有精彩賽事，明日(21日)將舉辦國際教練研習營與台灣運彩xT1聯盟的T1 Wish公益活動，8月22日則將迎來由拉脫維亞對上立陶宛最後一場賽事，兩支位屬波羅的海的相鄰國家，又將帶來什麼不同的對戰火花？敬請期待最後一場熱身賽賽事。精彩賽事可至拓元售票系統上線上購票https://tixcraft.com/activity/detail/23_fibawcpg。