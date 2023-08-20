世界盃熱身賽／波辛吉斯場邊坐 拉脫維亞勝波多黎各

在新莊體育館舉行的世界盃男籃熱身賽，今天由拉脫維亞對上波多黎各，儘管拉脫維亞的NBA球星波辛吉斯因傷無法登場，但拉脫維亞仍靠著團隊戰力以84比72擊敗波多黎各。(比賽連結)

拉脫維亞是隊史首度闖進世界盃男籃，與加拿大、黎巴嫩和法國同在H組想要晉級難度不低，加上頭號球星、28歲中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）又因足底筋膜炎早早宣布不參加世界盃，但這次仍隨隊來台參加熱身賽，並於賽後出席球迷見面會。

波辛吉斯今天戴著帽子一副輕鬆模樣，坐在場邊的板凳區看著隊友在場上廝殺。首節雙方命中率都不高，拉脫維亞以14比13領先，半場結束也僅以35比33取得2分優勢。

第3節拉脫維亞提高命中率，單節投進4記三分球，加上波多黎各單節出現6次失誤，讓拉脫維亞逐漸拉開比分；第4節拉脫維亞靠著一次空中接力灌籃取得雙位數領先，也讓比賽奠定勝基。

拉脫維亞總教練說：「這場比賽的勝利得來不易，畢竟經過這麼長的旅程，我們接下來會好好的準備接下來的賽事，最重要的還是8月25日開打的世界盃。」

拉脫維亞8月22日將於最後一場熱身賽對上強權球隊立陶宛，勢必面臨苦戰，不過拉脫維亞前鋒貝坦斯（Dairis Bertans）說：「不在乎對方上次世界盃第幾名，也不在乎對方有幾個明星球員，我們就是照著自己的節奏去比賽，打出自己最佳的團隊籃球。」

貝坦斯也提到：「能和自己的弟弟一起在國家隊效力，是非常棒的感覺，這是我們從小時候的夢想，現在拉脫維亞首次打進世界盃，而我們又在同隊實在太棒了。」