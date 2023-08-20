NBA／太陽三巨頭火力超恐怖 里拉德：他們是怪物三人組

太陽繼上季中交易來「死神」杜蘭特（Kevin Durant）後，休賽季持續發動大交易，以老牌控衛保羅（Chris Paul）為首的包裹交易來了巫師一哥比爾（Bradley Beal），與杜蘭特、布克（Devin Booker）組成聯盟首屈一指的進攻組合，可觀的火力也讓目前仍在等待交易的里拉德（Damian Lillard）直呼，太陽新賽季能贏下很多球賽。

太陽新組成的三巨頭都曾有過場均27分起跳的賽季，無論是持球、無球都破壞力十足，堪稱是隨插即用的進攻兵器，就連2018年狀元郎艾頓（Deandre Ayton）都要落居球隊進攻第四選擇。雖然太陽依舊有缺乏控球後衛、輪替深度不足的隱憂，但外界都認為這三名得分好手在季後賽戰場能讓對手防不勝防。

拓荒者球星里拉德這個休賽季終於放下「忠誠」包袱，決定要轉戰他隊構建爭冠陣容，近期受訪時也談到太陽星光熠熠的全新陣容。

里拉德說：「比爾、布克、杜蘭特絕對是怪物三人組，觀看他們的比賽肯定充滿樂趣，他們的目標是贏球，而且會贏得很多比賽。」

里拉德也認為，太陽三巨頭的打球風格並不互斥，三人都是投、傳、切的好手，十分看好他們在場上的化學效應，「他們這種等級的球星，自然會找到方法連上線，他們如果成功串連，我並不會感到驚訝，但重要的是能共同努力取勝。」