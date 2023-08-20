NBA／都跟你說了放手 哈登坦言已無法和76人修補關係

整個休賽季傳得沸沸揚揚的「哈登人生」最終在76人宣告停止交易談判後終止，對此最不滿的莫過於哈登本人，不只宣告將缺席季前球隊訓練營，更公開對外怒嗆總管莫雷（Daryl Morey）是騙子，強硬的態度也替他新賽季的動向打上一個問號。

為了被交易，哈登選擇執行一年球員選項，但沒想到此舉卻讓主動權回到76人手上，據傳莫雷對其他球隊的開價高到難以匹配，隨著各隊開季名單底定，哈登的處境不只顯得尷尬，更是完全屬於被動方，最終76人決定中止關於哈登的交易談判，並希望新賽季他能續批76人戰袍。

哈登對於莫雷的言而無信感到憤怒，從火箭到76人一路合作的兩人也公開撕破臉。哈登近期在受訪時，被問到和76人之間是否有開放的溝通管道，他無奈表示，現在彼此關係覆水難收。

哈登說：「整個夏天我都一直保持耐心......但我想現在要修復關係已經太遲了。我只需要專注於我能控制的事情，並為這個賽季做好準備」

哈登預計將缺席球隊訓練營，新賽季是否願意出賽仍充滿未知數，為此聯盟正對哈登與76人之間的風波進行調查，試圖了解哈登的行為有無違反NBA勞資協議，而哈登方則表示近期言論單純針對莫雷停止交易談判一事。